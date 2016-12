Plattdeutsche Lieder und Friesenfolk zur Winter- und Weihnachtszeit mit der Folkgruppe „Laway“ – das gehört inzwischen auch im Münsterland rund um den Jahreswechsel dazu. Am 14. Januar (Samstag) machen die friesischen Barden, die jedes Jahr seit 2003 mit ihren tiefgehenden Liedern, ihren alten Weihnachts­stücken und ihrer rhythmischen Volksmusik bis Maria Lichmess am 2. Februar auf Tour gehen, Station in Ochtrup. Ab 19.30 Uhr geben sie ein Konzert in der evangelischen Kirche.

„In diesem Jahr werden die Friesen dabei vom Trio ‚La KeJoCa’ aus Nordrhein Westfalen unterstützt“, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Der Grund sei naheliegend, denn der Kopf dieses Trios ist Keno Brandt, der Sohn des Laway-Bandleaders Gerd Brandt. „Gemeinsam mit Carmen Bangert aus Dortmund und Jonas Rölleke aus Landau in Nordhessen spielen die drei Vollblutmusiker New-Country aus Nashville und Folkmusik aus Lateinamerika, Irland, Spanien und Frankreich. Die jungen Musiker haben sich auf der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf getroffen, wo sie ein klassisches Musikstudium absolviert haben“, schreiben die Organisatoren.

Handgemachte Folkmusik, wunderschöne Melodien, tiefgehende Songtexte, Lieder, die Hoffnung, Stärke, Standhalten, den Blick nach vorn beinhalten, das sei das ganz Besondere an Laway.

Gerd Brandt aus Neustadtgödens und Jörg Fröse aus Neuwesteel, mit ihren Instru­menten wie Handharmonika, Bouzouki, Cister, Geige, Mandoline und Tinwhistle sind von der alten Formation noch dabei. Unterstützt werden sie in diesem Jahr von Albertus Akkermann von der Insel Borkum auf dem Akkordeon und Manuel Bunger aus Wiefelstede im Ammerland auf der Flamenco-Gitarre. Mit seinem wunderbaren Violinenspiel habe Jonas Rölleke bereits bei den Störtebeker-Festspielen im Sommer 2014 überzeugt. Er werde nun gemeinsam mit Carmen Bangert, die nicht nur singe, sondern auch die Drehleier und die irische Low-Whistle beherrsche, sowie Keno Brandt, der mit Piano, Keyboard, seinem Bassgitarrenspiel und seinem Bass-Bariton überzeuge, die Laway-Arrangements bereichern. Die Liebe der Combo zu irisch-schottischen Klängen sei dabei nicht zu überhören. Doch die sieben Musikanten hätten einen ganz eigenen Stil kreiert, den sie selber als „Weltmusik aus Friesland“ bezeichnen. Die sieben Musiker haben 2016 bereits gemeinsam die neue Laway-CD „Moin“ eingespielt. Für das Konzept-Album „As Gotteshusen brannt hebben“ aus dem Projekt „Die Reise ins jüdische Ostfriesland“ wurde die Band im Sommer für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert.