Der Schützenverein Weiner feierte im September sein 400-jähriges Bestehen – und alle umliegenden Schützenvereine nahmen am Sternmarsch teil. So auch der Förderkreis Kinderkarneval, der zu den Ochtruper Schützenvereinen – die alljährlich das Dreigestirn stellen – ein besonderes Verhältnis pflegt. „Die Feierlichkeiten werden in Erinnerung bleiben“, schreibt der Kreis in einem Pressebericht. Und das auch, weil der Jubelverein allen teilnehmenden Gruppen zum Andenken einen Baum schenkte.

Den Förderkreis Kinderkarneval stellte das vor eine kleine Herausforderung: „Die Schützenvereine haben sicherlich keine Schwierigkeiten, den Baum zu pflanzen, denn sie haben alle einen Schützenplatz“, heißt es im Bericht weiter. Für den Förderkreis gelte das allerdings nicht. Wohin also mit dem Baum? „Geeignet wäre der Stadtpark gewesen, aber der Bürgermeister schlug vor, den Baum auf dem Ochtruper Berg zu pflanzen.“ Damit hätten sich die Mitglieder des Förderkreises jedoch nicht anfreunden können. „Eine Anfrage an den Investor vom Dränkekreisel, den Baum dort zu pflanzen, stieß auf ein positives Echo.“

Eine Weile habe es noch gedauert, weil erst noch Erdarbeiten durchgeführt werden mussten, aber: „Jetzt steht der Baum“, verkündet der Förderkreis. Im kommenden Frühjahr soll noch eine Tafel aufgestellt werden, „damit der Betrachter die genauen Daten stets nachlesen kann“, schreibt der Verein abschließend.