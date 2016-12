In gemütlicher Atmosphäre beging die SPD ihre Weihnachtsfeier. Foto: Jürgen Ultee

Letztere nutzte laut einem Pressebericht der Sozialdemokraten die Gelegenheit, um für die Landtagswahl im Mai und ihre Kandidatur zu werben. Bereits 2012 hatte sich Reifig für den Landtag beworben, konnte allerdings den Wahlkreis nicht direkt gewinnen.

In ihrer Rede habe sie nun deutlich gemacht, dass das Thema Bildung im Mittelpunkt ihres Wahlkampfes stehen werde. „Sie zeigte sich gut informiert und war sichtlich beeindruckt von den Entwicklungen in der Töpferstadt“, schreiben die Sozialdemokraten. Sie hoffe, viele Termine in Ochtrup absolvieren zu können. Lahrkamp sicherte ihr bereits jetzt die Unterstützung des Ortsvereins zu.

Neben den politischen Gästen begrüßte Lahrkamp auch noch einen weiteren besonderen Besucher. Denn auch der Nikolaus ließ es sich nicht nehmen und schaute kurz auf der Weihnachtsfeier vorbei. Er bedankte sich bei dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Martin Wilke und dem neuen Vorsitzenden der Ratsfraktion, Vincent ten Voorde, für deren engagierte Arbeit und die reibungslosen Amtsübergabe.