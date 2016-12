Von Martin Fahlbusch

Spätestens ab dem ersten Adventssonntag verkaufen er, sein Sohn Alexander, dessen Tante Margret Ruhkamp und andere Angestellte auf dem Hof des Gärtnereibetriebs Paßlick in der Oster und auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stadt Tannenbäume. Sie wissen, dass man bei diesem Geschäft mit viel Fingerspitzengefühl vorgehen muss, wiewohl man aus guten Gründen feste Arbeitshandschuhe tragen sollte. Vor allem setzen Paßlicks sogenannte Nordmann-Tannen um, aber die etwas pieksigeren Fichten und Blaufichten sind natürlich auch zu haben.

Lange vor der „Ernte“ fahren Teile der Familie Paßlick ins Sauerland, um die Bäume zu begutachten und zu ordern. „Einige Bäume transportieren wir selber, aber meistens arbeiten wir mit Spediteuren zusammen. Im Laufe der Jahre weiß man, wie viele man braucht“, erklärt Paul Paßlick, der ein Auge auf Qualität hat. Baumärkte und andere Mitbewerber in Sachen Zimmertannen mögen da nach seinen Worten anders denken. Paßlicks haben mit ihrer Verkaufsphilosophie zumeist zufriedene Kunden, die jährlich wiederkommen.

Wertvoller Samen aus der Türkei oder dem Kaukasus

Dann gerät Gärtner Paßlick, der ja vor allem Obst und Gemüse zumeist aus eigenem Anbau auf Wochenmärkten oder auf dem Hof in der Oster anbietet, ins Schwärmen darüber, wie wichtig und wertvoll allein der Samen für gute Tannen sei. Der käme in der Regel aus der Türkei oder dem Kaukasus, würde in ganz bestimmten Höhen gewonnen und bestimme danach Wuchs, Nadelgüte und Größe. „Der ist dort mit Sicherheit so teuer wie Gold“, weiß er aus Erfahrung, „und den hüten die Sauerländer Baumwirte wie ihre Augäpfel.“

Zurück zu den Verkaufserfahrungen in der Oster und anderswo in Ochtrup – und damit zum Fingerspitzengefühl beim Verkauf. Vor allen Dingen, wenn sie und er gemeinsam zum Nadelgeschäft kommen, sei das notwendig. „Ihm ist meistens alles recht – Hauptsache grün –, aber ihr hat er unten zu viel und oben zu wenig, der gerade hingehaltene Baum“, erzählt Paßlick. Na ja, und wenn der Nachwuchs auch noch mit anrollt, dann werde zwischendurch erst mal grundsätzlich über Höhe und Breite diskutiert. „Geduld, ein paar geschickte Nachfragen und auch schon mal ein Rat – dann löppt datt“, schmunzelt Paul Paßlick.

Aber er kann sich auch noch an die drei Herren erinnern, die vor Jahren ziemlich fix einen Baum selber aussuchten, schnell bezahlten, eilig verluden und flugs vom Hof verschwanden. „Einer von denen hat mich dann abends um 22.30 Uhr ziemlich verzweifelt angerufen und um Hilfe gebeten. Er und seine Jungs hätten alles falsch gemacht und die Damen machten nun seit Stunden Stress. Also haben wir dann im Schein von Taschenlampen den Baum gegen einen genehmeren umgetauscht“, lacht Paßlick noch heute, wenn er sich daran erinnert.

Der letzte Kaufwillige, erzählt der Gärtner, hätte ihn mal am Nachmittag des Heiligabends angerufen. Da kam der späte Kunde wohl gerade aus der Familienmesse . . .