Eine große Leinwand trennt in der Alten Kirche St. Dionysius zurzeit das Kirchenschiff vom Altarraum. Es ist die Bühne für das Schattenspiel, mit dem eine Gruppe Jugendlicher aus Welbergen am Freitag das 23. Türchen des „lebendigen Adventskalenders“ öffnet.

Von Irmgard Tappe

Die Proben für die Inszenierung „Die vier Lichter des Hirtenjungen Simon“ laufen auf Hochtouren.

„Ein Schattenspiel wird anders inszeniert als ein Theaterspiel. Da muss vorwiegend mit Gestik gearbeitet werden. Dadurch lebt die Geschichte“, erklärt Lisa Feldkamp, die mit Vanessa Mohring für Regie und Technik zuständig ist.

Lisa knipst schon mal das Licht im Kirchenraum aus, Vanessa feilt am Verhältnis von Licht und Schatten, und Moderatorin Melanie Mohring liest den Text der ersten Spielszene. Auf der Leinwand erscheint die Kulisse einer einsamen Landschaft. Einige Schafe sind zu sehen und drei Schattenfiguren. Der eine trägt einen Hut, heißt Abdon (Markus Hillmann) und ist der Besitzer der Schafherde. Der Hirte Jakob (Carolin Fehlker) und der Hirtenjunge Simon (Lea Merselt) arbeiten für ihn.

Simon hütet in der heiligen Nacht ein kleines Lämmchen und versinkt dabei in Träumereien. Oder ist er sogar eingeschlafen? Als er seine Augen wieder öffnet, ist das Lamm davongelaufen. Mutig zieht der Hirtenjunge los und sucht es. Nur eine Laterne mit vier Lichtern begleitet ihn.

Die Zuschauer des Schattentheaters erleben Simon auf seinem abenteuerlichen Weg durch die Dunkelheit. Ein Dieb (Jette Tappe), ein Bettler (Jenny Brinkschmidt) und ein Wolf (Hannah Merselt) begegnen dem Hirtenjungen. Und der schenkt jedem von ihnen eines seiner Lichter.

Ob der Hirtenjunge Simon sein Lamm doch noch findet, und was er in dieser Heiligen Nacht alles erlebt, wird an dieser Stelle nicht verraten. Die Jugendlichen aus Welbergen jedenfalls bereiten dieses besondere Adventsfenster mit sehr viel Ausdauer und Engagement vor. Am morgigen Freitag um 18.15 Uhr hoffen sie auf viele Besucher in der Alten Kirche. Die Darbietung „Die vier Lichter des Hirtenjungen Simon“ dauert etwa 20 Minuten. Danach findet im Pfarrheim „Die Brücke“ für Klein und Groß ein gemütlicher Ausklang des lebendigen Adventskalenders statt.