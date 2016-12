Von Anne Steven

Manchmal verbirgt sich hinter einer Tür gar nicht das, was sie von außen vermuten lässt. Das haben wir während unserer Adventsserie oft feststellen müssen. Ganz besonders aufgefallen ist es uns aber beim DOC. Dort ließ Center-Manager Armin Wienker das Tageblatt gleich hinter die komplette Fassade des Beltman-Baus schauen.

„Der Beltmann-Bau wurde nach der Übernahme vollständig entkernt“, berichtet Wienker im Gespräch mit dieser Zeitung. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude sei nach seinem Bau im Jahr 1893 zunächst zur Laurenzstraße hin orientiert gewesen. Früher gab es eine Art Hochkeller, das Erdgeschoss. Dorthin führten die hölzernen Türen, die heute wieder in der Fassade sichtbar sind. In diesem Geschoss waren unter anderem einige Büro- und Lagerräume, der Heizungsraum und beispielsweise auch die Poststelle untergebracht.

Eine Ansicht aus dem Jahr 1971 zeigt wie der Beltman-Bau damals aussah. Foto: Archiv Thomas Dankbar Eine Ansicht aus dem Jahr 1971 zeigt wie der Beltman-Bau damals aussah. Foto: Archiv Thomas Dankbar

Darüber befanden sich das repräsentative erste sowie das zweite Obergeschoss mit deutlich höheren Decken. In die zahlreichen Büros gelangten Angestellte und Besucher durch die eindrucksvolle Eingangshalle und eben über die Türen im zur Laurenzstraße hin gewandten Teil des Beltman-Baus.

Als in dem historischen Gebäude ein Outlet-Center entstehen sollte, ging das mit der vorgegeben Raumaufteilung nicht konform. So blieb vom Beltman-Bau nur die äußere denkmalgeschützte Hülle. „Wir haben die komplette Raumaufteilung aufgelöst und sämtliche Decken herausgenommen“, berichtet Wienker. Deshalb ist die Aufteilung heute ganz anders als vor über 120 Jahren. Dort, wo einst auf drei Etagen für die Gebrüder Laurenz und später für die anderen Firmeninhaber gearbeitet wurde, sind nun der Dachboden, drei Lagerebenen und eine Verkaufsebene entstanden.

Lediglich der Bereich des Beltman-Baus, in dem heute die Firmen Lindt und Kneipp ihre Waren feilbieten, blieb von seiner historischen Raumaufteilung her erhalten. So ist der Lindt-Store eben auch über die hölzerne Tür an der Laurenzstraße erreichbar.

Im Bereich der Ladenlokale der Firmen Lindt und Kneipp wurde die historische Raumaufteilung beibehalten. Auch dort gleichen Treppenstufen den Höhenunterschied aus. Foto: Anne Steven Im Bereich der Ladenlokale der Firmen Lindt und Kneipp wurde die historische Raumaufteilung beibehalten. Auch dort gleichen Treppenstufen den Höhenunterschied aus. Foto: Anne Steven

Und an dieser Stelle wird sichtbar, dass sämtliche Höhen hinter der Fassade nicht mehr passen. Denn während der Eingang von der Laurenzstraße aus ebenerdig ist, müssen Besucher, die im Outlet-Center unterwegs sind, einige Treppenstufen hinabsteigen, um auf das Niveau des Ladenlokals zu gelangen. Wer den Kneipp-Store besuchen möchte, hat erneut Treppenstufen zu überwinden – diesmal nach oben.

„Wir haben die Nutzungsrichtung sozusagen von vorne nach hinten umgedreht“, berichtet Wienker. Das bedeutet, dass eben einige Türen von der Laurenzstraße gar nicht mehr zu öffnen sind, weil das Fußbodenniveau dahinter zu hoch ist. Deutlich wird das am Lieferanteneingang. Dort heben Treppenstufen, eine kleine Hebebühne und ein Fahrstuhl die Waren auf das neue Outlet-Niveau und gleichen so den Höhenunterschied von gut einem Meter aus. Das sei der mit der Denkmalbehörde abgesprochene Kompromiss, berichtet Wienker.

Eine Hebebühne und Treppenstufen gleichen den Höhenunterschied am Lieferanteneingang aus. Foto: Anne Steven Eine Hebebühne und Treppenstufen gleichen den Höhenunterschied am Lieferanteneingang aus. Foto: Anne Steven

Die Fassade wurde hingegen in ihren ursprünglichen Zustand von 1893 zurückversetzt und komplett restauriert – ein großer Aufwand. „In der riesigen Regenrinne haben Tauben genistet, die die Abläufe verstopft haben. Wenn es dann geregnet hat, stieg das Wasser. Da die Rinne zur Straße hin höher ist, lief das Wasser geradewegs ins Mauerwerk. Das hat das Gebäude kaputt gemacht“, kennt Wienker den Grund für den einst so maroden Zustand des Beltman-Baus. Ein weißer Farbanstrich mit einer Latexfarbe habe dem Gemäuer dann den Rest gegeben und es regelrecht versiegelt. „Da konnte nichts mehr atmen“, erzählt Wienker.

Heute wird besagte Rinne regelmäßig gesäubert. Zudem schützen Notüberläufe das Mauerwerk. Dass die Fassade einmal sandsteinfarben gewesen ist, wurde übrigens während der Sanierung eher zufällig entdeckt.

Während der Beltman-Bau zur Laurenzstraße hin zumindest äußerlich wieder wie vor über 120 Jahren aussieht, durften die Verantwortlichen im Outlet-Center die rückwärtige massive Backsteinfassade durch eine moderne Gestaltung der Fenster aufbrechen. Im Bereich des früheren Jack-Wolfskin-Ladenlokals sind aber noch die alten, sehr schmalen und hohen Fenster erhalten geblieben.

Die Firma Laurenz ist mittlerweile nahezu vollständig Geschichte und die Nutzung ihrer historischen Gebäude heute eine völlig andere. Doch die Gestalter des Outlet-Centers haben sich die Mühe gemacht, die Geschichte dieses Ortes zu erhalten und sie auch für den Besucher sichtbar und erfahrbar zu machen – man muss nur genau hinschauen.