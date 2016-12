Endspurt für die Adventsserie des Tageblatts: Tür Nummer 23 öffnen Ralf Ostkotte und sein Vater Heiner. Sie gewähren unseren Lesern einen Blick in den ehemaligen Verkaufsraum ihres Unternehmens. Und dort lager so manches Stück aus längst vergangenen Zeiten.

Von Irmgard Tappe

Ein geschäftiges Treiben herrscht an diesem Nachmittag auf dem Gelände der Firma Osko . Ein Lkw wird mit frisch produzierter Ware beladen. Ein anderer liefert Material für die Produktion an. Doch irgendwo auf diesem großen Areal an der Winkelstraße gibt es eine alte Tür, hinter der die Vergangenheit still zu träumen scheint. „Ich war schon lange nicht mehr hier drinnen. Früher war das mal der Verkaufsraum für Töpferware. Aber das liegt sehr lange zurück“, sagt Firmeninhaber Ralf Ostkotte , als er die geheimnisvolle Tür öffnet.

Die Besucherin reibt sich die Augen, denn sie hatte eher eine Art „Rumpelkammer“ erwartet. Irrtum. Alles in diesem langen, schmalen Raum ist übersichtlich gelagert. Ein massives Holzregal erstreckt sich die Wand entlang. Darin einige Objekte aus einer längst vergangenen Zeit. Zum Beispiel handgetöpferte Wandteller und Vasen, verziert

Einige alte Vasen und Keramiken lagern ebenfalls im Verkaufsraum von einst. Foto: Irmgard Tappe Einige alte Vasen und Keramiken lagern ebenfalls im Verkaufsraum von einst. Foto: Irmgard Tappe

mit handbemalten Blumenmotiven in Delfterblau . Auch ein sakraler Krug ist dabei. „Wahrscheinlich wurde so etwas früher mal für Taufwasser benutzt“, vermutet Senior Heiner Ostkotte, der inzwischen mit seiner Frau Anne dazugekommen ist. Viele Erinnerungen an das traditionelle Töpferhandwerk in seinem Hause werden geweckt, als er die alten Exponate betrachtet. „Der Ochtruper Künstler Hubertus Brower hat übrigens auch für uns gearbeitet“, bemerkt Ostkotte und wendet sich weiteren Relikten aus der Vergangenheit zu.

In einem Winkel döst ein uralt anmutendes Gebilde vor sich hin. Es handelt sich um eine „Eindrehscheibe“, die einst Objekte aus Gips formte. Weder Heiner Ostkotte noch sein Sohn haben je an diesem Gerät gearbeitet. Doch ihre Neugier wird geweckt und sie probieren, wie das gute Stück funktioniert haben könnte. Dann entdeckt Ralf Ostkotte eine verstaubte graue Schale, die exakt in die Form der Drehscheibe passt.

Heiner Ostkotte an einer alten „Eindrehscheibe“. Foto: Irmgard Tappe Heiner Ostkotte an einer alten „Eindrehscheibe“. Foto: Irmgard Tappe

In diesem alten Raum könnte vermutlich jedes Stück eine Geschichte erzählen. Etwa die mit Rost umhüllte Topfpresse, an der unter anderem auch etliche Gastarbeiter aus Spanien und Jugoslawien in den 1960er-Jahren in Ochtrup einen Arbeitsplatz fanden. „Damit“, erklärt Ralf Ostkotte, „wurden Blumentöpfe geformt.“ Die Formen in unterschiedlichen Größen liegen – auf einem Servierwagen ausgebreitet – griffbereit neben der Presse. Heiner und Ralf Ostkotte beschreiben die Technik des Gerätes. „Jedes einzelne Stück ging bei der Herstellung noch durch unsere Hände. Zwölf Millionen Tontöpfe haben wir pro Jahr für Belgien, die Niederlande und Deutschland produziert“, meint der Senior der einstigen Ochtruper Traditionstöpferei, die seine Vorfahren 1750 gegründet hatten.

In den 1980er-Jahren habe man allerdings einen Teil der Ware auf Kunststoff umgestellt. „Wir mussten uns dem Trend der Zeit anpassen. Ansonsten hätten wir unsere Kunden aus Belgien verloren“, erzählt Ostkotte. Im Jahre 2005 habe das Unternehmen sich schließlich endgültig von der Produktion der Tonware verabschiedet und den Betrieb auf Kunststoffmaterialien umgestellt. Einige Tonblumentöpfe aus der letzten Produktionsserie stehen mit Datum versehen im Regal in dem alten Verkaufsraum. Ralf Ostkotte schließt die knarrende Tür und wendet sich wieder der Gegenwart zu. „Vielleicht“, überlegt er, „mache ich aus diesem Raum irgendwann mal ein kleines Familienmuseum.“