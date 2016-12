Der Spielmannszug Weiner-Schützen geht bei der Werbung von jungen Mitgliedern in die Offensive. Am 28. Dezember plant der Verein einen Kinonachmittag.

Von Anne Alichmann

26 junge Musiker sind Mitglied im Spielmannszug Weiner-Schützen – eine Zahl, auf die Jürgen Reschke durchaus stolz ist. „Heute ist es ja gar nicht mehr so leicht, junge Leute für so ein Hobby zu gewinnen“, sagt der Tambourmajor. Mit einer fundierten Ausbildung auch durch externe Dozenten und vielfältigen Freizeitangeboten will der Verein die Nachwuchsmusiker halten. Eine neue Aktion steht in der kommenden Woche an: ein Kinonachmittag .

Der findet am Mittwoch (28. Dezember) ab 15.30 Uhr im Übungsraum im Stadtmusikerhaus statt. Jedes jugendliche Vereinsmitglied darf zu dieser Veranstaltung drei Freunde mitbringen. Dann flimmert aber nicht gleich der Film über die Leinwand: Zuerst zeigen die jungen Musikern ihren Begleitern, was sie können, und spielen einen Marsch. Dann folgen „ein paar Takte“ von Jürgen Reschke – allerdings nicht auf einem Instrument. „Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, was der Verein überhaupt macht“, berichtet er im Pressegespräch.

So sollen auch die Gäste eine Idee davon bekommen, was es bedeutet, im Spielmannszug Musik zu machen. „Das ist nämlich nicht nur Notenpauken und Märscheüben, sondern auch Gemeinschaft.“ Vielleicht, so hofft der Verein, lässt sich an diesem Nachmittag auch das eine oder andere neue Mitglied gewinnen.

Den Film, der anschließend zu sehen ist, dürfen die Kinder und Jugendlichen selbst auswählen. Jürgen Reschke lässt sie über mehrere Titel abstimmen. Klar, dass das Smartphone an diesem Nachmittag – wie im richtigen Kino – aus bleibt. „Der Filmnachmittag soll den Kindern zeigen, dass es auch mal Spaß macht, wenn das Handy ausgeschaltet ist.“