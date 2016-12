In der vergangenen Woche seien einige Stadtwerke-Kunden von Personen angerufen worden, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Ochtrup ausgegeben hätten, heißt es in einer Pressemitteilung des lokalen Energie- und Wasserversorgers. Das Ziel dieser Telefongespräche sei es, relevante Kundendaten für einen Anbieterwechsel zu erlangen. In einigen Fällen seien Informationen über die An- und Abwesenheitszeiten abgefragt worden. „Derartige Telefonaktionen sind in Deutschland ohne Zustimmung des Kunden gesetzlich verboten“, schreiben die Stadtwerke. Die Mitarbeiter des lokalen Versorgers würden niemals vertrauliche Kundendaten wie Bankverbindung oder Rechnungsdaten am Telefon abfragen. Verunsicherte Kunden können sich jederzeit an die Stadtwerke (Telefon 0 25 53 /71 33) wenden.