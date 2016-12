Ein bisschen verrückt ist die Idee schon, aber Norbert Averbeck und Adolf Eiling wollen sie trotzdem in die Tat umsetzten. Am Mittwoch sind die beiden Ochtruper zu einer Motorradtour zum Nordkap gestartet.

Von Irmgard Tappe

Mit dem Motorrad zum Nordkap und zurück, das schwebte Norbert Averbeck aus Ochtrup und dem inzwischen nach Heidelberg verzogenen Adolf Eiling seit etwa zwei Jahren vor. Die Motorradfreaks haben sich nun diesen Traum auf zwei Rädern erfüllt. Am Mittwoch um fünf Uhr in der Früh starteten sie ihre 4500 Kilometer umfassende Tour, auf die sie sich monatelang vorbereitet hatten. „Das war gar nicht so einfach. Für derartige Reisen gibt es kaum Literatur. Und das Internet bietet zwar Hinweise, aber keine fertigen Lösungen“, haben die Motorbiker festgestellt.

Auf jeden Fall mussten die Motorräder winterfest gemacht werden. Dabei waren die

Stefan Scho (Mitte) half den Abenteurern (links Adolf Eiling, rechts Norbert Averbeck), ihre Motorräder zu rüsten Foto: Irmgard Tappe

richtige Bereifung und die Spikes ein viel diskutiertes Thema. „Wir konnten zum Glück auf eigene Erfahrungen unserer beiden Fjord-Rallyes von 2013 und 2014 zurückgreifen“, berichtet Averbeck. Den beiden Mittfünfzigern ist allerdings auch bewusst, dass eine Winterreise bis zum Nordkap eine größere Herausforderung ist als eine Fjord-Rallye. Darum suchten sie im Vorfeld ihren Freund und Gönner Stefan Scho in seiner Reifenwerkstatt auf, um ihre KTMs entsprechend zu rüsten. „Ich finde es gut, dass es Individualisten gibt. Das unterstütze ich gern“, sagt Scho und klopft den beiden Abenteurern freundschaftlich auf die Schulter.

Die Nordkapfahrer haben sich und ihre Motorräder auf Temperaturen bis 25 Grad minus eingestellt. Handstulpen am Lenker und ein wärmendes Schafsfell auf dem Sitz dürften die Kälte erträglicher machen. Natürlich werden sich die Männer dick einpacken mit mehreren Lagen wärmender Funktionswäsche. Selbst die Motorradhelme, sagt Averbeck, verfügen über ein beheizbares Visier. „Es ist faszinierend, im Winter durch die Landschaft zu fahren. Man spürt die Natur viel intensiver“, findet der Ochtruper. Eiling nennt einen weiteren Vorteil der kalten Jahreszeit. „Keine Mücken, die uns ärgern, und keine Wohnmobile auf den Straßen.“

Die erste Etappe bis Kiel und mit der Fähre nach Oslo dürften die Motorbiker inzwischen bewältigt haben. In der norwegischen Hauptstadt startete dann am Donnerstagmorgen die eigentliche Tour. Zunächst in Richtung Nordost nach Schweden. Von dort weiter gen Norden. Laut Routenplan werden sie einen Zipfel Finnlands durchqueren, bevor sie die letzten Kilometer durch Norwegen bis zum Nordkap in Angriff nehmen. „Wenn alles gut verläuft, müssten wir nach fünf bis sechs Tagen am Ziel sein“, hoffen die beiden Abenteurer. Die Rückfahrroute haben sie entlang der norwegischen Küste geplant. Und diese landschaftlichen Schönheiten möchten die beiden ein paar Tage länger genießen, bevor sie am 6. Januar wieder in Kiel eintreffen. Wie es den Männern während ihrer Nordkaptour ergeht, werden sie via Internet mitteilen. Adolf Eiling hat eigens dafür einen Blog eingerichtet. „Wir werden versuchen, jeden Tag unsere glückliche Ankunft einzustellen“, sagt er.