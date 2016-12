Bufdis gesucht: Bis zu fünf Vollzeitstellen sind im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes im Schuljahr 2017/18 an den drei Grundschulen in Ochtrup zu besetzen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Freiwilligen sollen die Lehrkräfte in nichtunterrichtlichen Angelegenheiten unterstützen und entlasten, heißt es in der Pressemitteilung. Dabei liege der Schwerpunkt der Tätigkeit in der Begleitung des Unterrichts und der Unterstützung von hilfebedürftigen beziehungsweise auffälligen Mädchen und Jungen in der Schuleingangsphase. Nach dem Unterricht und in den Ferien fielen Aufgaben in der Offenen Ganztagsschule an.

„Die Freiwilligen leisten mit ihrer Tätigkeit einen Beitrag zur sozialen Integration sowie zur individuellen Förderung der Schüler und runden so das bedarfsgerechte Bildungs- und Erziehungsangebot der Grundschulen ab“, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Neben der beruflichen Orientierung bei der Arbeit mit Kindern erwürben die Bufdis auch selbst soziale Kompetenzen. Außerdem könne durch den Dienst die Zeit bis zum Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums sinnvoll überbrückt werden.

Gesucht werden nach Angaben der Stadt Kindergeldberechtigte, die sich ab dem 1. August 2017 für zwölf Monate verpflichten wollen. Die Bufdis erhalten ein Taschengeld, sind sozialversichert und nehmen an mehreren Fortbildungen teil. Interessierte können bis zum 20. Januar (Freitag) eine Bewerbung bei der Stadt Ochtrup, Professor-Gärtner-Straße 10 in Och­trup, einreichen.

Allgemeine Infos zum Bundesfreiwilligendienst gibt es online. Fragen zur konkreten Tätigkeit an den Grundschulen beantworten die Schulleiterinnen und der Fachbereich II/Schulen (Telefon 0 25 53/ 7 32 60).