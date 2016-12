Drei Muslime, ein Christ, ein Hindu und ein Sikh wohnen zusammen im ersten Obergeschoss eines Hauses am Nienborger Damm. Wer glaubt, dass diese WG-Konstellation zu Spannung führt, liegt in diesem Fall ziemlich falsch.

Von Anne Spill

Es tut nichts zur Sache, zu welchem Gott der andere betet. Ob er Weihnachten feiert, den Koran liest oder an Karma glaubt. „Man muss sich gegenseitig respektieren“, sagt Mohamed Jama Abdi. Der junge Somalier weiß, wovon er spricht: Mit fünf anderen Flüchtlingen lebt er in einer Wohngemeinschaft. Und in der sind nicht nur verschiedene Nationalitäten vertreten, sondern eben auch Glaubensrichtungen.

Drei Muslime , ein Christ, ein Hindu und ein Sikh – aus Somalia, Sri Lanka und Indien. Wer glaubt, dass das zu Spannungen führt, liegt zumindest in diesem Fall ziemlich falsch. Die sechs jungen Männer verstehen sich bestens – und haben sich ihre WG selbst ausgesucht.

Kennengelernt in Ahlen

Seit gut drei Wochen leben die sechs Flüchtlinge, die sich gegenseitig „Freunde“ nennen, in der ersten Etage eines Hauses am Nienborger Damm. Sie kennen sich aber schon viel länger: „Wir haben uns zum ersten Mal in Ahlen getroffen“, erzählt Nishanthan Karunanithy . Dort waren die Männer untergebracht, bevor sie nach Och­trup kamen. „Gut verstanden haben wir uns von Anfang an“, berichtet Karunanithy weiter. Geflohen aus der Heimat, allein in einem fremden Land, in den Zwanzigern und voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft – es war mehr, was die Männer miteinander verband als sie trennte, trotz unterschiedlicher Herkunftsländer und anderer Religion.

Zusammen stiegen sie also im September in den Zug, der sie nach Ochtrup brachte. In der Töpferstadt angekommen, zogen die Flüchtlinge zunächst in einen Container. Ende November dann die gute Nachricht: Die Stadt hatte eine Wohnung für die Männer gefunden. Für diese war gleich klar, dass sie gerne zusammenleben wollen. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir im selben Haus wohnen können“, sagt Mohamed Jama Abdi und lächelt.

Die sechs Bewohner teilen sich die Hausarbeit

Jeder der sechs Männer hat ein eigenes Zimmer – „wer welches bekommt, haben wir ausgelost“, berichtet Manfred Wiggenhorn vom Fachbereich Ordnung, Schule und Soziales der Stadt. Das Bad und eine große Wohnküche teilt sich die Gruppe. Und das scheint prima zu funktionieren: Als Wiggenhorn und seine Kollegin Birgit Althoff an diesem Nachmittag vorbeischauen, ist die Wohnung aufgeräumt und geputzt. „Wir teilen uns die Hausarbeit“, sagt Mohamed Jama Abdi. Auch bei der Renovierung haben die Sechs angepackt und zum Beispiel die Wohnküche gestrichen. Manchmal kocht einer für alle und die Gruppe isst gemeinsam, und auch zum Deutschpauken setzen sich die Flüchtlinge abseits ihrer Unterrichtsstunden zusammen. Schließlich haben sie ein gemeinsames Ziel: „Ein ganz normales Leben führen“, bringt Mohamed Jama Abdi es auf den Punkt.

Dazu gehört für den Somalier auch arbeiten: „Ich möchte irgendwann studieren oder eine Ausbildung machen“, sagt er. Am liebsten im medizinischen Bereich. „Damit ich irgendwann auch etwas zurückgeben kann.“ Denn in Deutschland, berichtet der junge Mann, hätten die Flüchtlinge sehr viel Unterstützung erfahren – speziell in Ochtrup. Die Stadt sei ja zwar eher klein und habe zum Beispiel keine Universität. „Aber die Menschen sind sehr hilfsbereit, offen und herzlich“.

Unterschiede sind bereichernd

Herzlich ist auch der Umgang der WG-Runde untereinander. Die Männer wirken vertraut, lachen miteinander, umarmen sich. Trotz mancher Unterschiede. „Es ist doch gut, dass wir nicht alle gleich sind“, findet Mohamed Jama Abdi. „So können wir von den anderen neue Dinge lernen.“ Zum Beispiel mit Blick auf Bräuche und Traditionen. Was Weihnachten betrifft, etwa. Nur ein Christ – er ist bei diesem nachmittäglichen Besuch nicht zu Hause – lebt in der WG. „Wenn er Weihnachten feiern will, kann er das natürlich machen“, sagt Nishanthan Karunanithy und ergänzt lächelnd: „Wir feiern auch gerne mit.“ Auch eine Frage des Respekts.