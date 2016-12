Historisch wertvoll: Das Lebensmittelgeschäft und die Bäckerei der Volkerys an der Bahnhofstraße erinnert in Form und Aufmachung an die Tante-Emma-Läden von einst. Foto: Anne Steven

Am 24. Dezember endet die Adventsserie des Tageblatts. Die letzte Tür öffnet Franz-Josef Volkery. Gemeinsam mit seinem Cousin Alfred betreibt er das kleine Lebensmittelgeschäft „Hueskes“ an der Bahnhofstraße. Wer dort einkaufen geht macht eine wahre Zeitreise. Früher gab es dort zudem ein Café.

Von Anne Steven

Die 24. Tür in der Adventsserie des Tageblatts ist eine ganz besondere. Denn eigentlich ist sie bereits seit Ende der 80er/Anfang der 90-Jahre geschlossen. Doch für unsere Leser machen Alfred und Franz-Josef Volkery eine Ausnahme. Sie öffnen das ehemalige Café ihres Onkels Hermann Volkery an der Bahnhofstraße .

Bereits im Jahr 1909 wurde das Lebensmittelgeschäft mit eigener Bäckerei und besagtem Café gegründet. Heute gehört das Café der Vergangenheit an. Doch wenn Franz-Josef Volkery aus dieser Zeit erzählt, dann wird sie wieder lebendig.

Fröhlich begrüßt der 67-Jährige seine Kunden – die meisten kommen seit Jahren und Jahrzehnten hierher. Wer das kleine Lädchen betritt, macht eine echte Zeitreise. Kaum hat der Besucher die Tür geöffnet und dem vernehmlichen Glockenspiel gelauscht, fühlt er sich schon in die 50er-Jahre zurückversetzt – als es noch keine Supermärkte gab und alle Geschäfte so aussahen wie das von Alfred und Franz-Josef Volkery. Ein hölzerner

Verkaufstresen und dahinter zahllose Schubladen, Schranktüren, Kisten und Kästchen. Ganz links das frisch gebackene Brot, Brötchen, Kuchen, Zwieback, Spekulatius. In den Regalen Konserven und Eingemachtes. Natürlich hat im Hause „ Hueskes “, so lautet der plattdeutsche Name, die Neuzeit eingehalten. Doch irgendwie hat sich das Lädchen seinen Charme bewahrt – was mit großer Wahrscheinlichkeit auch mit den beiden sympathischen Betreibern zusammenhängt.

Aber zurück zum Café. Durch eine hölzerne Tür – direkt neben dem Ladeneingang – gelangten die Besucher ins Innere. Alter Dielenfußboden, vielleicht zehn Tische. „Damals kamen sonntagmorgens die Bauern nach der Messe hierher“, erzählt Franz-Josef Volkery. Er half früher bei seinem Onkel aus. Und sah dann wie die Kutschen heranfuhren. „Die wurden hinten im Hof abgestellt. Die Pferde wurden in unseren Stall gebracht. Und dann kamen sie ins Café“, lässt der 67-Jährige die Vergangenheit lebendig werden. Im Café herrschte damals westfälische Runde – Männlein und Weiblein saßen getrennt. Und meistens wurde bei den Herren Pils und Korn, bei den Damen eher Kaffee, Kuchen und Likör bevorzugt. Sonntags sei am meisten losgewesen, erzählt Volkery. Während die Männer schon in ihren Frühschoppen vertieft waren, erledigten ihre Frauen noch schnell ein paar Einkäufe. Dafür gab es eigens eine Tür, die ins Ladengeschäft führte. „Damals ging das ja noch“, erinnert sich Volkery. Doch bei „Hueskes“ fand auch schon mal ein Tauf-Kaffeetrinken statt. „Einmal ist ein Kind liegengeblieben“, schmunzelt der Ochtruper. Die Gesellschaft sei schon draußen gewesen, als der Mannschaft im Café das kleine Menschlein auf dem Sessel aufgefallen sei. „Na, da gab es was zu lachen“, sagt Volkery und lässt den Blick durch die leerstehenden Räume schweifen. Ein bisschen schade sei es schon, dass es all das nicht mehr gebe. Doch die Zeit verändere sich eben und mache auf Dauer eben auch nicht vor ihrem Geschäft halt.

So wirkt das winzige Lebensmittelgeschäft an der Bahnhofstraße wie ein Kleinod aus längst vergangener Zeit – herrlich altmodisch, urig und irgendwie gemütlich.