Kräftig in die Pedale treten dürfen junge Ochtruper im kommenden Jahr bei zwei Radreisen , die Jörg Eßlage, Leiter des Jugendcafés Freiraum, im Rahmen der Jungenarbeit für die Sommerferien vorbereitet hat. Die Tour für Jugendliche ab 16 Jahren ist dabei eine Premiere. „Viele unserer Teilnehmer der vergangenen Jahre sind mittlerweile meiner eigentlichen Zielgruppe entwachsen und mit der ein oder anderen Sommerfreizeit auf zwei Rädern von Teenies zu Jugendlichen geworden“, wird Eßlage in einer Ankündigung zitiert. „Das Interesse hat jedoch noch nicht nachgelassen, so dass es erstmals eine Radreise für Teilnehmer ab 16 Jahren geben wird.“ Außerdem ist für die Osterferien eine Radtour durchs Münsterland geplant, die sich an jüngere Pedalritter richtet.

► Ruhrtalradweg: Die Tour für männliche Jugendliche ab 16 Jahren führt über den Ruhrradweg – von Winterberg an den Ruhr-Metropolen vorbei bis an den Rhein. Das ländliche Sauerland und anspruchsvolle Radwege wechseln sich ab mit der Industriekultur und den Großstädten des Ruhrgebiets. Termin ist die zweite Sommerferienwoche, vom 24. bis 28. Juli (Montag bis Freitag). Die Zahl der Teilnehmer ist auf acht begrenzt. Kosten: 60 Euro.

► Emsradweg: Die Radreise für die Jungen zwischen zwölf und 15 Jahren geht gen Norden. Die Route führt die Radgruppe von Ochtrup bis ans Meer. Ohne Steigung und mit Blick aufs platte Land kreuzen die Teenies die Emsstädte Lingen, Meppen und Papenburg, wo die Meyerwerft besichtigt wird. Termin ist die sechste Sommerferienwoche, vom 21. bis 25. August (Montag bis Freitag). Auch bei dieser Radreise ist die Zahl der Teilnehmer auf acht begrenzt. Kosten: 60 Euro.

► Münsterland: Für die Osterferien plant das Jugendcafé Freiraum in Kooperation mit dem Jakobi-Jugendzentrum in Rheine eine Radreise durch das Münsterland. Zielgruppe sind Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis zwölf Jahren. „In diesem Jahr musste diese Tour leider ausfallen, Jörg Eßlage vom Freiraum und Carsten Timpe vom Jugendzentrum Jakobi in Rheine wollen jedoch bei gutem Wetter einen Neustart versuchen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei ausreichendem Interesse wollen die Jugendzen­tren eine viertägige Radtour durch das Münsterland unternehmen. Termin ist die zweite Osterferienwoche, vom 18. bis 21. April (Dienstag bis Freitag). Platz ist für sechs Kinder aus Ochtrup und sechs Kinder aus Rheine. Kosten: 30 Euro.

Auf allen Touren übernachten die Gruppen in Pfarrheimen und Jugendzentren. Dort wird auch gemeinsam Frühstück und Abendessen zubereitet. Unterwegs gibt es mittags ein Picknick sowie Snacks. Alle Teilnehmer benötigen ein verkehrs- und pannensicheres Fahrrad sowie einen Helm, geeignete Gepäcktaschen und praktische Kleidung wie feste Schuhe, Radlerhose, T-Shirt, Fleecejacke und Regenjacke. Allen Teilnehmern wird ein Tour-T-Shirt gestellt. Es ist auch möglich, sich Equipment im Jugendcafé Freiraum auszuleihen. Fragen beantwortet Jörg Eßlage, Telefon 0 2553 / 58 86. Weitere Infos und Anmeldebögen gibt es auch im Internet.