Von Anne Steven

„Ach, moin, Chef!“, schallt es Alexander Lürwer entgegen, als er an diesem Morgen durch die Flure der Caritaswerkstätten läuft. Die Dame aus der Putzkolonne strahlt ihn fröhlich an. Der neue Werkstattleiter guckt ein bisschen verschämt, lächelt und grüßt aber freundlich zurück. „Das habe ich Ihnen aber nicht aufgetragen“, stellt er klar und muss lachen. Im Oktober trat der 36-Jährige die Nachfolge von Hubert Alteepping als Werkstattleiter an, und mittlerweile hat er sich schon richtig eingewöhnt.

Eigentlich kommt Alexander Lürwer aus dem technischen Bereich – genauso wie sein Vorgänger übrigens. Aufgewachsen ist er in Rosendahl-Darfeld, sein Abitur hat er in Coesfeld gemacht. „Danach stand damals zunächst der Zivildienst an“, erzählt der Werkstattleiter. Und da blitzte schon ein klein bisschen sein heutiger Job durch. Denn Lürwer verrichtet seinen Ersatzdienst in der Wohngruppe für schwerst pflegebedürftige Menschen eines Altenheims. „Das war gut“, hat er rückblickend erkannt. Und auch seine Kollegen scheinen seine Arbeit geschätzt zu haben, denn sie wollten ihn, wie er erzählt, „am liebsten dabehalten“.

Maschinenbau-Studium

Doch ihn lockte zunächst die Technik. In Bocholt absolvierte Lürwer ein Maschinenbau-Studium. Parallel machte er eine Ausbildung zum Technischen Zeichner. „Das würde ich immer wieder machen“, ist der 36-Jähriger überzeugt, dass Praxis und Theorie kombiniert werden sollten. Insgesamt dauert die Lehrzeit fünf Jahre und Lürwer blieb dem Betrieb als Maschinenbauingenieur erhalten – 16 Jahre lang. Zu seinen Aufgaben zählten dabei die Konstruktion und Entwicklung von Sondermaschinen für die bahnverarbeitende Industrie. Parallel bildete sich der heutige Werkstattleiter fort und studierte BWL. „Das war schon hart“, erinnert er sich noch gut an die anstrengenden Wochenendlehrgänge. Doch er ist seinem damaligen Arbeitgeber noch heute dankbar, dass dieser all das so klaglos mitmachte.

In dem Unternehmen war Lürwer in verschiedenen Abteilungen tätig. Zum Schluss arbeitete er als Projektleiter für besagte Sondermaschinen. „In diesem Rahmen war ich weltweit unterwegs“, erzählt der 36-Jährige. Reisen nach China, Mexiko und in die USA gehörten für ihn fünf Jahre lang zum Alltag. „Es war eine schöne Zeit und eine gute Erfahrung. Aber irgendwann ist es genug“, hat Lürwer festgestellt, dass ihm mit zunehmendem Alter ein geregeltes Leben wichtig ist.

Längerfristig gestalten

Die Stellenbeschreibung für die Position des Werkstattleiters habe ihn sofort angesprochen. Bislang habe er meist projektbezogen gearbeitet. „Diese Projekte hatte immer eine bestimme Laufzeit. Hier kann ich jetzt längerfristig gestalten“, hat Lürwer die Vorteile seines neuen Jobs bereits identifiziert. Auch das Aufgabenfeld sei vielfältiger als vorher. So fallen beispielsweise Finanzen, Gebäudemanagement und Personalangelegenheiten in seinen Bereich.

Vor allem die soziale Komponente sei es, die ihn besonders reize. „Hier steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht die Maschine“, freut sich Lürwer.

Auch in seiner Freizeit zeigt der 36-Jährige soziales Engagement, ist in der Kirchengemeinde sehr aktiv und beispielsweise Vorsitzender der Schwester-Maria-Euthymia-Hilfsaktion, die Hilfsprojekte in Afrika unterstützt. „Ehrenamtlich war ich immer schon in dieser Richtung unterwegs. In meinem neuen Job kann ich die technische und die soziale Komponente verbinden“, erklärt Lürwer. Der wirtschaftliche Druck einer solchen Einrichtung sei natürlich vorhanden, aber eben abgeschwächt. „Wir geben jedem Menschen die Möglichkeit, sich entsprechend seiner individuellen Fähigkeiten einzubringen“, betont Lürwer.

Viel Lob für die Kollegen

Für die Arbeit seiner Kollegen hat der neue Werkstattleiter schon jetzt jede Menge Lob. „Es ist schon toll, wie die Betreuer es schaffen, für jeden Beschäftigten einen Platz zu finden“, findet er lobende Worte. Es sei ein tolles Team, in dem er arbeiten dürfe.

Einige der Beschäftigten sind bereits in sogenannten Außenarbeitsplätzen tätig. Das bedeutet, sie arbeiten in einem Unternehmen, erfahren aber weiterhin Betreuung und Unterstützung durch die Caritaswerkstätten. 30 solcher Plätze gibt es mittlerweile. Langfristiges Ziel sei es, die Beschäftigen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis unterzubringen. „Das möchte ich noch mehr vorantreiben“, nennt Lürwer sein ganz persönliches Ziel.

Froh ist er, dass Hubert Alteepping ihn drei Monate eingearbeitet hat. „Da bin ich sehr dankbar für“, sagt der 36-Jährige. Schließlich ist es eine neue Arbeit für ihn. Sie macht ihm Spaß, keine Frage, aber sie werde ihn auch vor Herausforderungen stellen, da ist sich Lürwer sicher.

Ausgleich zum Bürojob findet der neue Werkstattleiter übrigens beim Sport, genauer gesagt beim Karate. „Da sollte ich mich vielleicht mal wieder sehen lassen“, meint er schmunzelnd.