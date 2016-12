Einbrecher waren am Dienstag an der Herderstraße am Werk. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Bislang unbekannte Diebe sind am Dienstag in ein Wohnhaus an der Herderstraße eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, wurden Spuren gesichert. Die Ermittlungen laufen. Zwischen 14.30 und 20 Uhr brachen die Täter ein Fenster des freistehenden Einfamilienhauses auf. In den Räumen durchsuchten sie Schränke und Behältnisse. Dabei fanden sie zahlreiche Schmuckstücke, insbesondere Goldschmuck. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55 entgegen.