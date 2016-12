Die Laienspieler der Ochtruper KLJB laden in die „Pension Sünnschien“ ein. Für das plattdeutsche Schauspiel über eine Senioren-Wohngemeinschaft, das am 7. Januar (Samstag) um 19.30 Uhr auf der Bühne des DRK-Zentrums Premiere feiert, wird derzeit fleißig geprobt.

Von Irmgard Tappe

Im Hamburger Ohnsorg-Theater wurde das plattdeutsche Schauspiel „Pension Sünnschien“ bereits mehrfach aufgeführt. Nun bringen es die Laienspieler der Ochtruper KLJB auf die Bühne des DRK-Zen­trums. „Wir mussten die Hamburger Mundart allerdings ins münsterländische Plattdeutsch umschreiben. Damit haben wir bereits im Oktober begonnen“, berichtet Spielleiterin Gaby Dankbar. Zurzeit proben die Laienspieler drei bis vier mal wöchentlich. Denn die Premiere am 7. Januar (Samstag) rückt näher.

Die Pension Sünnschien ist keine gewöhnliche Pension, sondern eine Wohngemeinschaft, in der Senioren ihren Lebensabend verbringen. Dass dort eher graue Wolken als Sonnenschein den Ton angeben, dafür sorgen die Pensionsinhaber Ida und Bähnd Salm . Sie geben straffe Regeln vor und halten die Bewohner ziemlich knapp. Zum Beispiel mit Fencheltee und ausgetrockneten Plätzchen zum Nachmittagskaffee. Und für eigene Aktivitäten bleibt den alten Leuten bei der strengen Hausordnung kein Spielraum.

Frisch aus dem Knast

Das scheint sich zu ändern, als die neue, frisch aus dem Knast entlassene Mitbewohnerin Elfi Wohlsen einzieht. Sie mischt „den alten Muffschuppen“ so richtig auf. Was die Senioren in der Pension Sünnschien nach Elfis Anleitung alles aus­hecken, wird an dieser Stelle nicht verraten. Die Lachmuskeln werden jedenfalls kräftig strapaziert, und die Spannung kommt ebenfalls nicht zu kurz.

Wie die Proben in dieser Woche zeigen, haben die Akteure ihre Rollentexte im Kopf. „Wir mussten den Spielern nur zweimal kurz auf die Sprünge helfen“, berichten die Souffleusen Vera Nadicksbernd und Petra Beckwermerth, die ihren Job im Kasten unter der Bühne abwechselnd übernehmen. Mit der Mimik und Gestik der Laienspieler klappt es ebenfalls prima. Nur an der Aussprache feilt Gaby Dankbar noch ein wenig. „Es schleichen sich immer wieder hochdeutsche Silben oder Wörter ein. Die jüngeren Zuschauer würden das wahrscheinlich gar nicht merken. Aber dem älteren Publikum fällt so etwas auf“, meint sie.

Alte und neue Gesichter

Tim Loddeweg, der den pensionierten Dramaturgen Ottokar Schulze-Heilemann spielt, wirkt das erste Mal mit. Auf die Frage, ob er Plattdeutsch von Haus aus kennt, meint er schmunzelnd: „Wann mien Vare hellich is, dann schennt he up Platt.“ Auch Anne Gauxmann ist neu dabei. Sie schlüpft in die Rolle der Bankiersgattin Lisbeth Borrasch. Maik Schulze Mieling, der den Privatbankier Theo Borrasch spielt, zählt indes zu den alten Hasen im Theater der Landjugend. Ebenso wie die Hauptdarstellerin Luisa Schliemann. Sie verkörpert die neue Mitbewohnerin Elfi Wohlsen. Bühnenerfahrung haben auch Benedikt Ostkotte, der den pensionierten Klavierlehrer Richard von Tadler darstellt, sowie Jens Stohldreyer. Er mimt den kauzigen Besitzer der Seniorenpension, Bähnd Salm. Ein Comeback auf der Landjugendbühne feiert Petra Scheipers als Pensionswirtin Ida Salm. „Vor 22 Jahren habe ich das letzte Mal als Landjugendliche auf der Bühne gestanden. Jetzt könnte ich vom Alter her fast die Mutter der anderen Mitspieler sein. Aber es macht mir trotzdem Spaß“, bemerkt sie lachend. Maskenbildnerin Eva Münstermann wird sich allerdings ziemlich ins Zeug legen müssen, um die jungen Gesichter rund 40 Jahre älter zu gestalten.