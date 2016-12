Carina und Timo Lenderich mit Tochter Pia am Brunnen im Wohnzimmer. Kleines Bild: ein Blick in die Tiefe. Foto: Martin Fahlbusch

Von Martin Fahlbusch

Damit jetzt aber keine Zweifel aufkommen: Ja, es gibt fließendes Wasser in der Wester , manchmal kommt das sogar warm aus der Leitung. Und Strom kennt und nutzt man in dieser Ochtruper Bauerschaft sowieso und schon lange. Auch im Haus Wester 212. Wiewohl das eine ganze Zeit gedauert hat, bis das endlich hier wieder so weit war.

Der große Hof nebenan, Wester 211, war und ist so etwas wie die Keimzelle vieler Menschen mit Namen Lenderich in Ochtrup und drum herum, wenn man so will. Daneben stand schon viele Jahre eine nicht mehr benötigte Kate oder ein Koten – ein Nebengebäude halt, das Knechte, Mägde und Tagelöhner im Laufe der vielen Jahre bewohnt haben mögen. Bestimmt waren hier auch mal ein paar Tiere aufgestellt. Aber eben diese lange Zeit hatte dem Häuschen ordentlich zugesetzt, Wind und Wetter an Mauern und Dach gerüttelt und allmählich musste der kleine Bau diesen Gewalten nachgeben, war eingefallen, das Dach windschief geworden, die Fenster zerbrochen. „Später ist da nur manchmal noch etwas untergestellt worden“, erzählt Lenderich auf einer feinen Tenne mit Kaminfeuer und bestens gefliestem Boden um einen großen Tisch sitzen. Alles blitzt und blinkt. Den alten Zustand ahnt man noch, wenn man die wiederhergestellte Außenhaut des Hauses mit Klinkern, Steinen und Balken betrachtet.

Lenderich hat einen Faible für alte Bauwerke. Nicht zuletzt darum macht er im Förderverein der Ochtruper Bergwindmühle mit und legt auch dort, wo nötig, Hand an. Carina Lenderich erzählt ziemlich offen, dass sie ihren Timo nicht nur komisch angeschaut hat, als der ihr von seinen Plänen erzählte, diesen Kotten zu einem netten Familiennest zu machen. Aber er blieb hartnäckig. „Wir bringen das auch energetisch auf den neusten Stand und teilen das Haus so auf, wie es unseren Vorstellungen entspricht – wenn das statisch zu machen ist“, hatte er sie damals überzeugt, weil ihm ein befreundeter Statiker aus Langenhorst Hilfe versprochen hatte. Schwieriger sei es gewesen, Familie und Freunde und die aus der Clique zu überzeugen, beim eigentlichen Neubau zu helfen. „Anfangs haben bestimmt viele gedacht, die jungen Lenderichs ticken vielleicht komisch. Aber angefasst haben die dann doch“, berichtet Carina.

Na ja – und dann fand die engagierte Bautruppe an der Stelle, wo eigentlich das Wohnzimmer geplant war, einen gemauerten und tiefen Brunnen unter einem riesigen Schutthaufen. „Nachdem der weggeräumt war, entdeckten wir zwar einige Schäden, aber eben unten auch noch Wasser“, sagt Lenderich. Er integrierte den Brunnen dann einfach in seine Pläne, besserte ihn aus und baute unten eine Zuleitung und Lichtquellen ein. Eine Wasserpumpe im Wirtschaftsraum sorgt nun für Brauchwasser beispielsweise für den Garten und eine dicke halbrunde mächtige Spezialglasplatte für Sicherheit – aber eben auch für einen gemauerten Clou im Wohnzimmer.

Auch der jetzt gut 17 Monate alten Pia kann so nichts passieren, wiewohl sie anfangs dieses außergewöhnliche (Möbel-)Stück sehr interessiert hat. Ein echter Hingucker ist er für alle, die an der Wester 212 vorbeischauen. Und die eingangs erwähnte Aufforderung zum Wasserholen von Carina war ja nur eine theoretische. Hier ist nämlich für alles bestens gesorgt und eine interessante Verbindung von Altem und Neuem entstanden.