Von Irmgard Tappe

Die Arbeitsplatte ist tipptopp aufgeräumt. „Das muss sein. An einem unaufgeräumten Platz mag ich nicht arbeiten“, sagt Doris Nollen Kuhlbusch und legt los. Nein, die Leiterin der Städtischen Realschule sitzt nicht an ihrem Schreibtisch und korrigiert Deutscharbeiten. Sie steht in der Küche und bereitet ein Lieblingsgericht ihrer Familie zu: Schweinefilet mit Estragonsoße. Dazu gibt es Reis, gebratene Champignons und Feldsalat.

„Wenn ich Fleisch kaufe, dann achte ich darauf, dass es aus der Region kommt“, sagt die Wahl-Ochtruperin und holt die Filets aus dem Kühlschrank. Zuerst entfernt sie alle Fettränder sorgfältig. Dann gibt sie einen kräftigen Spritzer laktosefreier Pflanzencreme in eine Bratpfanne. „Wegen einer Intoleranz“, erzählt die Realschulleiterin, „muss ich bei allen Lebensmittel genau hinschauen, ob sie Laktose oder Gluten enthalten.“

Das Bratfett ist heiß. Jetzt legt Doris Nollen Kuhlbusch die Schweinefilets vorsichtig in die Pfanne und brät sie rundum kurz an. „Zuerst braten, danach würzen, ansonsten wird das Fleisch zäh. Diesen Tipp hat mir ein Koch gegeben“, verrät sie, während sie die kross gebratenen Filets in eine gefettete Auflaufform gibt und mit Salz und schwarzem Pfeffer würzt. Danach schiebt sie das Bratgut in den vorgeheizten Backofen, wo es bei 80 Grad eine halbe Stunde gart.

Genügend Zeit für die Zubereitung der Beilagen. Während der Reis im Salzwasser köchelt, nimmt sich Nollen Kuhlbusch die Estragonsoße vor. Man muss kein Profikoch sein, um sich an diese Soße heranzuwagen. Frischkäse und Sahne kommen da hinein. Und die sind im Hause Nollen Kuhlbusch natürlich laktosefrei. Die Realschulleiterin gibt beides in einen Topf und erwärmt es unter Rühren. Nun noch eine Knoblauchzehe hineinpressen. Dann eine Handvoll Estragon – teils frisch, teils getrocknet – hinzufügen und zum Schluss je eine kräftige Prise schwarzen Pfeffer und Salz in die Soße streuen. „Ich habe festgestellt, dass laktose­freie Milchprodukte einen leicht süßlichen Geschmack haben. Deshalb würze ich das Ganze gern etwas stärker“, sagt die Och­truperin.

Jetzt kommt auch Ehemann Ansgar Kuhlbusch in die Küche – und das ist gut so. Denn auf ihn warten frische, braune Champignons, die geschnitten werden möchten. Und um die kümmert er sich. Mit vereinten Kräften geht es zum Endspurt in der Küche. Nollen Kuhlbusch brät die Champignonscheiben in Sesamöl an, „weil das vom Geschmack her neutraler ist als andere Öle“.

Es brutzelt, duftet, dampft auf dem Herd, und im Backofen schmort das Filet seiner Vollendung entgegen. Jetzt fehlt noch der Beilagensalat. Nollen Kuhlbusch entscheidet sich für Feldsalat. „Ich verwende möglichst Gemüse der Saison“, berichtet sie. Inzwischen dürften auch die Filets gar sein. Eine knappe Stunde hat Nollen Kuhlbusch für dieses Hauptgericht benötigt, das sie nun liebevoll auf Tellern anrichtet.