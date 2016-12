Schornsteinfegermeister Alfred Isfort (Mitte) geht in den Ruhestand und übergibt den Bezirk an Christoph Klassert (links). Auch Mitarbeiter Chris Hollekamp (rechts) aus Metelen wird von seinem neuen Arbeitgeber übernommen, so dass der Betrieb in dem Kehrbezirk nahtlos weiterläuft. Foto: Irmgard Tappe

Nach rund 50 Jahren im Beruf nimmt Alfred Isfort nun Abschied aus dem Arbeitsleben und sagt: „Dass ich Schornsteinfeger geworden bin, habe ich nie bereut.“ Seinen Bezirk übergibt er an Christoph Klassert, der auch Mitarbeiter Chris Hollekamp aus Metelen übernimmt.

Von Irmgard Tappe

Wenn in Langenhorst von „Kamino“ die Rede ist, dann wissen zumindest die alteingesessenen Dorfbewohner, dass Schornsteinfegermeister Alfred Isfort gemeint ist.

1973 absolvierte er seine Meisterprüfung und seit 1992 ist er Bezirksbevollmächtigter für Metelen und Teilbereiche von Ochtrup. Vorher leitete er einige Jahre das Gebiet Ibbenbüren. Seit dem Jahr 1989 ist Isfort außerdem vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer Münster. Und die mehrjährige Tätigkeit als stellvertretender Obermeister der Schornsteinfegerinnung Münster zählt ebenfalls zu seiner Laufbahn.

Zum neuen Jahr sagt der 66-Jährige nun den Kaminen „Adieu“ und verabschiedet sich in den Ruhestand . Schornsteinfegermeister Christoph Klassert aus Hörstel-Riesenbeck wird dann Isforts Bezirk übernehmen. Er stammt aus einer überzeugten Schornsteinfegerfamilie. „Mein Vater und zwei meiner Onkel üben diesen Beruf aus. Und ich habe im elterlichen Betrieb gelernt“, berichtet Klassert, der zuvor den Bezirk Westerkappeln innehatte.

Ein gutes Gefühl

Für Alfred Isfort ist es ein gutes Gefühl, seinen Bezirk in erfahrene Hände zu geben. „Dass ich Schornsteinfeger geworden bin, habe ich nie bereut“, bemerkt er rückblickend. Vieles habe sich im Laufe seines Berufslebens geändert. Neue Aufgaben und mehr Verwaltungsaufwand seien hinzugekommen, sagt er, und spricht die Bereiche Umweltschutz und Energieeinsparung sowie das Anbringen von Rauchmeldern an. „Die Schornsteinfeger von heute“, so Isfort, „sind gleichzeitig Gebäudeenergieberater. Wir betrachten nicht nur den Schornstein eines Hauses, sondern die gesamte Hülle.“

Doch auch in den privaten Haushalten habe der Wandel der Zeit Einzug gehalten. „Früher trafen wir die Frauen jederzeit zu Hause an, wenn wir zum Kaminfegen kamen. Heute sind die meisten berufstätig, sodass wir mehr mit Anmeldungen arbeiten“, führt der Langenhorster ein Beispiel an.

Glücksbote

Unverändert ist aber der Ruf des Schornsteinfegers als Glücksbote. „Lasst mal eure Kluft anfassen, das soll ja Glück bringen“, hätten manche Leute geäußert, wenn sie ihm und seinen Kollegen begegnet wären, erinnert sich Isfort. Der Ursprung dieses Aberglaubens liege im Mittelalter, als die ersten Schornsteinfeger den Ruß aus den Kaminen entfernten. Weil sie dadurch die Holzhäuser der Menschen vor Brandgefahren schützten, galten sie fortan als Glückssymbol.

Jener Hausherr, der eine Flasche Korn hinter dem Kläppchen zu seinem Schornstein versteckt hatte, mag allerdings anders über die Verbindung der kaminkehrenden Zunft und dem Glück gedacht haben. „Wir hatten die Flasche gar nicht bemerkt und haben sie beim Kehren versehentlich zerbrochen. Für den Herrn hat es mir leid getan“, erinnert sich Isfort schmunzelnd. Auch Eulen, Dohlen und Ratten, die sich in manchen Schloten umhertreiben, sind dem scheidenden Bezirksschornsteinfeger während seiner rund 50 Berufsjahre begegnet.

Jetzt freut er sich auf den Ruhestand. „Ich habe das Reisen oft zurückgestellt. Das wird von nun an nachgeholt“, schmiedet er Pläne für die freie Zeit. Für die Leute in seinem Heimatort Langenhorst wird Alfred Isfort wahrscheinlich auch ohne Schornsteinfegerkluft der „Kamino“ bleiben. Er trägt es mit Humor.