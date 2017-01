Sie kommen aus dem Iran und Afghanistan und machen in Ochtrup zusammen Musik: Mehrnaz Fereidoun Zadeh (2.v.l.) sowie Fayzal Amini (M.) und seine Schwester Fayssan (2.v.r.). Foto: A. Siblings

Sie kommen aus dem Iran und Afghanistan und machen in Ochtrup zusammen Musik: Mehrnaz Fereidoun Zadeh sowie Fayzal Amini und seine Schwester Fayssan. Ralf Küper, der auf Projektvertragsbasis im Jugendcafé Freiraum arbeitet, hat ihnen den ersten öffentlichen Auftritt ermöglicht.

Von Martin Fahlbusch

Es gibt Momente im beruflichen Leben eines einigermaßen erfahrenen Zeitungsberichterstatters, da muss auch der deutlich und hörbar schlucken. So wie bei dem Gespräch neulich mit der Iranerin Mehrnaz Fereidoun Zadeh im Jugendcafé Freiraum. Genauer gesagt hatten wir uns mit der 29-jährigen Frau, die aber deutlich jünger wirkt, und Fayzal Amini aus Afghanistan im Tonstudio im Kellerraum des Jugendzentrums getroffen.

Die beiden sind zusammen mit Fayssan, der 16-jährigen Schwester des 19-jährigen Afghanen, vor ein paar Tagen zum ersten Mal gemeinsam öffentlich aufgetreten – im Bürgerzentrum „Schuhfabrik“ in Ahlen. Den Kontakt hatte Ralf Küper hergestellt und sie auch dorthin begleitet. Küper arbeitet auf Projektvertragsbasis im Jugendcafé Freiraum und kümmert sich um junge Musiker, coacht Bands und sorgt für deren guten Klang und erste durchaus professionelle Tonaufnahmen. Den Auftritt in Ahlen unter dem Titel „One World – One Stage“ hatte der Leiter der Kulturkooperative („MuKo“) Sendenhorst, Matthias Greifenberg, organisiert.

Der Iranerin leuchteten noch Tage danach die Augen, als sie von dem Auftritt mit anderen Flüchtlings-Musikern erzählt. „Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf einer richtigen Bühne stand und vor vielen Zuhörern singen durfte und konnte. Als iranischer Frau war mir das bisher zeitlebens verboten gewesen. Da blieb nur das stille Kämmerchen“, sagte sie vorsichtig und mit leiser Stimme. Wenn man so etwas als Mitteleuropäer hört, muss man schlucken – mindestens.

Gut, Mehrnaz konnte im Iran im Musikgeschäft ihres Bruders arbeiten – aber nicht im Verkaufsraum, sondern hinten im Lager und Büro, wo sie kaum jemand sah. Frauen spielen im Iran vor allem aus religiösen Gründen eine untergeordnete, besser gesagt, eine unterdrückte Rolle. Das hat Mehrnaz letztlich nach langen Überlegungen und Kämpfen bewogen, mit ihrer Schwester das Land zu verlassen und nach Deutschland zu flüchten. Sie wirkt immer noch zurückhaltend und trotzdem leicht aufgekratzt, als wenn sie „ihr neues Glück“ nicht recht fassen könnte.

Ganz im Gegensatz zu ihrem musikalischen Partner Fayzal Amini aus Mazar-i-Sharif. Der Afghane trägt sein Herz auf der Zunge, strahlt in aller Regel und hat stets seine Gitarre im Arm – und macht Musik, wo immer er sitzt und steht. Mit seiner Schwester Fayssan, die wegen einer starken Erkältung das Bett hüten musste und verhindert war, ist er schon öfter als „Afghan Siblings“ aufgetreten. Musik ist für die Geschwister ein wichtiges Mittel, um sich von ihrer Flucht aus dem kriegsgeschüttelten Afghanistan hinwegzutrösten und nach vorne zu schauen. „Ich habe mir das Gitarre-Spielen selbst beigebracht und bin offen für alle möglichen Einflüsse. So sauge ich vor allem spanische und südamerikanische Klänge regelrecht auf“, verkündet er engagiert.

Das merkt man auch im kleinen Spontanduett mit Mehrnaz. Er treibt und sie singt nachdenklich, fast verträumt. Über den Dialekt „Dari“ verständigen sich die Iranerin und der Afghane, der mit seiner Schwester Lieder in paschtunischer Sprache – durchaus häufiger auch selbst geschriebene Songs – singen und vortragen. „Mehrnaz ist stimmlich für die toll singende Fayssan eine echte Bereicherung. Ihr Gitarrenspiel ist mit Blick auf den agilen Fayzal natürlich noch ausbaufähig“, schmunzelt Küper.

Fayzal erzählt von seinen neuesten Plänen. „Ich könnte mir noch mehr Mitspieler vorstellen. Im Moment sind wir auf der Suche nach einem Schlagzeuger oder besser einen Cajon-Spieler“, erzählt Fayzal, der übrigens mit seiner Schwester von der zurückhaltend wirkenden Mehrnaz auf dem Skater-Place an der Schützenstraße angesprochen wurde. „Ich wusste, der spielt prima Gitarre. Und seine Schwester habe ich auch schon mal singen gehört. Ich wusste, ich muss mir ein Herz fassen, um mit meiner Musikbegeisterung voranzukommen“, stellt Mehrnaz zum Abschluss fest und lächelt tatsächlich dabei etwas spitzbübisch . . .