Eine Demo-CD produzieren die Mitglieder von „Bag of Culture“ derzeit. Dafür haben sie sich im Keller des Jugendcafés Freiraum eingenistet. Tage- und nächtelang arbeiten sie, diskutieren sie – und verzweifeln mitunter an der Technik.

Von Martin Fahlbusch

Als Ralf Küper an diesem Samstagnachmittag durch den Seiteneingang des Café Freiraum in den Tonstudiokeller kommt und seine nasse Mütze ausschüttelt, schaut ihn Hendrik Bolle entgeistert an. „Sag bloß nicht, es hat angefangen zu regnen“, stöhnt er. „Ey, wo lebst du denn?“, erwidert Küper. „Es regnet schon bald über 24 Stunden lang.“ Jetzt hat „Bolle“ wirklich einen Geist gesehen, scheint es.

Hendrik Bolle spielt Gitarre bei der Band „Bag of Culture“, und die hat sich mit freundlicher Unterstützung des Freiraum-Teams um Reinhard „Madness“ Vinkelau hier unten im tiefen Keller eingenistet . Gleich für mehrere Tage. Und wenn man sich eingenistet hat, dann heißt das auch eingenistet. Im länglichen Flur stehen ein Mehrkanal-Mischpult, Computer , Bildschirm. Eine kleine Arbeitsfläche ist übersät mit Kaffeetassen, Flaschen, Kugelschreibern und Mikrofonen.Ein paar Sitzgelegenheiten soll es auch geben. Nur um die im Moment unter Notenständern und Posaunenkoffern zu finden, dafür bräuchte es ein ziemlich professionelles Navigationsgerät. Aber keine Chance, hier unten hat man nun wirklich keine freie Sicht zum Himmel und eventuellen Positionssatelliten.

Bei der Arbeit. Foto: Martin Fahlbusch Bei der Arbeit. Foto: Martin Fahlbusch

Hinter einer Scheibe hüpft derzeit Marvin Woltering ziemlich ausgelassen herum und scheint in ein Mikrofon zu singen. Der Raum, in dem er springt, sieht wie ein Aufnahmestudio aus mit Musikinstrumenten, Kabeln, Mikrofonen, Eierpappen und schon ganz schön professionell wirkenden Schall-Elementen. Die skurrile Mischung macht‘s. Marvin Woltering muss derzeit immer wieder eine bestimmte Zeile aus dem Song „Journey“ wiederholen. Aber da im Aufnahmeflur der Ton abgedreht ist, wirkt sein Gehüpfe schon eigenartig. Aber Marvin hüpft mit Stil. Die anderen lauschen lieber seinem Gesang, als der endlich über ein paar Boxen ordentlich zu hören ist. Jetzt hüpfen die Lautsprechermembranen.

Zurück zum Nistplatz. Neben Hendrik Bolle (Gitarre) und Marvin Woltering (Gesang), haben sich hier Lina Lewejohann (Saxofon), Felix Winter (Keyboard, Posaune), Leon Kemper (Bass) und Benjamin „Benny“ Doedt eingenistet. Im Nebenraum stehen neben Schlagzeug und Verstärkerteilen richtige Feldbetten und im Flur auch – die kommen vorübergehend für ein paar Stunden in den Aufnahmeraum. Verpflegung steht in großen Kisten und erinnert an die Tage der Probefreizeiten, als diese Sechsergang noch in der Big-Band des Städtischen Gymnasiums Ochtrup kräftig mitgemischt hat – und sich dann musikalisch auf ihren eigenen Weg machte. Immer den Kulturbeutel (daher „Bag of Culture“) dabei.

Mittlerweile studieren und arbeiten die „Baggies“ verstreut, treffen sich zu Proben und für Auftritte. Vor einigen Monaten haben sie eine regelrechte Band-Klausur in Dänemark abgehalten – und sich entschieden, mehr eigene Songs bei den Auftritten für eine durchaus wachsenden Fangemeinde zu präsentieren.

Es wurde auch die Idee geboren, eine Demo-CD zu produzieren, welche die aktuelle Entwicklung der Truppe dokumentiert. Dafür wird nun stunden- und nächtelang konzentriert gearbeitet, diskutiert, neu eingespielt, neu aufgenommen (allein oder mit mehreren, Tonspur für Tonspur), verändert – und zwischendurch an der Technik verzweifelt.

So musste man am Samstagmorgen feststellen, dass der Rechner mehrere Stunden Aufnahmearbeit nicht mehr herausrücken oder gar abspielen wollte. Mit Geduld und Ralf Küper, der im Freiraum für sowas der Fachmann ist, konnte der Music-Crash etwas abgemildert werden. Zwischendurch etwas Lektüre für die Uni und vor allem Kaffeekochen. Der Musiker lebt nicht nur von Noten allein . . .