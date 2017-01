Eine halbe Stunde vor dem Start des 15. Silvesterlaufs deutet am Eingang der Villa Winkel im Stadtpark noch nichts darauf hin, was dort gegen 13 Uhr los sein wird. Und auch das Wetter spielt trotz Straßenglätte am Morgen mit.

Wenig später kommt dann Bewegung in die Veranstaltung. Die Einsatzwagen des Malteser-Hilfsdienstes treffen ein und auch die ersten Läufer strömen gen Stadtpark. Dort ist bereits der Duft von heißem Glühwein zu erschnuppern und – noch etwas ungewohnt – auch der Duft frisch gebackener Waffeln. Dann taucht auch Bürgermeister Kai Hutzenlaub auf. Er gibt traditionell den Startschuss.

Die Begrüßung für das Organisationsteam übernimmt Ansgar Kuhlbusch . In diesem Jahr sind es rund 130 Laufbegeisterte , die unter dem Motto „Ohne Wertung, ohne Wettkampf“ auf die fünf, acht oder zwölf Kilometer langen Strecken gehen. Die Malteser kommen an diesem Tag übrigens nicht zum Einsatz. Alles läuft glatt und ohne Unfälle.

Gegen 14 Uhr füllt sich die Villa Winkel wieder zunehmend. Die Läufer haben ihre Runden absolviert und lassen nun den Lauf bei einem Getränk oder einer Brüssler Waffel Revue passieren. Die Atmosphäre sei einfach toll, und das mache auch im Wesentlichen diese Veranstaltung aus, so die einhellige Meinung der Aktiven.

Ein Highlight nach dem sportlichen Jahresausklang ist dann auch immer die kleine Verlosung. In diesem Jahr zieht der neunjährige Frederik gewissenhaft die Lose. „Eigentlich geht es bei dem Silvesterlauf um drei Dinge: Geselligkeit, die Freude am Laufen für Jung und Alt und nicht zuletzt den guten Zweck“, erklärt Ansgar Kuhlbusch. Die Erlöse aus dem Glühwein- und Waffelverkauf fließen ebenso wie die Spenden an das Chak-e-Wardak Hospital Projekt von Karla Schefter in Afghanistan. In diesem Jahr sind es immerhin 361 Euro.