Seit Februar 2014 existiert das Dojo der Karate-Abteilung des SC Arminia Ochtrup . Damit das tägliche Training im Dojoraum noch effektiver gestaltet und das Ganzkörpertraining präzisiert werden kann, benötigt die Karateabteilung drei neue, bodenlange Sandsäcke . Und um genau diese Voraussetzungen schaffen zu können, entpuppte sich die Crowdfunding-Plattform der Volksbank Ochtrup „Viele schaffen mehr“ als ideale Unterstützung für die Karateabteilung.

„Zunächst galt es, für die veranschlagte Investitionssumme von 1500 Euro innerhalb von 14 Tagen 25 Fans zu generieren, die das Projekt unterstützten“, heißt es in einem Pressetext der Volksbank Ochtrup. Diese Hürde hätte die Karateabteilung in kürzester Zeit bewältigt. Zeitnah konnten die Sportler somit in die Finanzierungsphase wechseln. Am Ende dieser 90-tägigen Phase kamen 1720 Euro auf der Spendenplattform zusammen. Das Ziel war erreicht.

Acht Projekte finanziert

Der Volksbankvorstand Peter Gaux und Marketing-Mitarbeiterin Melina Schnieders überreichten nun den entsprechenden Scheck an Dojoleiter Christian Feldmann und Tino Eißing von der Karateabteilung des SC Arminia Ochtrup.

Um die erforderliche Summe von 1500 Euro zusammenkam, waren 54 Unterstützer sowie die Volksbank Ochtrup mit einer anteiligen Unterstützung von 250 Euro notwendig. „Mit der Crowd­funding-Plattform trägt die Volksbank Ochtrup den genossenschaftlichen Grundgedanken ‚Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele’ in die digitale Welt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Website Crowdfunding: Viele schaffen mehr

Seit Start der Plattform im Juni 2016 wurden acht Projekte eingestellt. Alle acht wurden zu 100 Prozent oder mehr finanziert. Die Online-Spendenplattform steht allen Vereinen und Institutionen in Ochtrup und Wettringen zur Verfügung, die ein tolles Projekt im Kopf haben, wofür aber das nötige Kleingeld fehlt.