Die Vorstandsmitglieder und Vertrauensleute der KAB St. Paulus kamen jetzt im Vereinslokal Bücker zu einer Vorstandssitzung zusammen. Eingeladen waren ebenfalls einige Gäste, die im Laufe des vergangenen Jahres die KAB in ihrer Arbeit wirkungsvoll unterstützt hatten.

„Der Vorsitzende Arnold Hoppe ließ in einem Rückblick das Jahr 2016 noch einmal lebendig werden“, heißt es in einem Pressebericht des Ortsvereins. Bei vielen Veranstaltungen mit kompetenten Referenten hätten sich die Mitglieder und Interessenten über politische, soziale und religiöse Fragestellung informiert, bei Fahrten und Ausflügen viel Wissenswertes erfahren und bei geselligen Angeboten die Gemeinschaft innerhalb der KAB gepflegt. „Das ist nur möglich, wenn alle an einem Strang ziehen und sich mit Überzeugung für die Ziele und Aufgaben der KAB engagieren“, wird Arnold Hoppe in dem Pressetext zitiert.

Verabschiedet wurde an diesem Abend Heinz Holtmann , der zum Jahresende aus seinem Amt als Vertrauensmann ausschied. „Mehr als 18 Jahre hat er den Mitgliedern seines Bezirkes die Verbandszeitung gebracht, sie mit Neuigkeiten aus dem Vereinsleben versorgt und als Bindeglied zwischen Vorstand und Mitgliedern einen wertvollen Dienst geleistet“, schreibt die KAB. Und Arnold Hoppe konnte den Anwesenden zudem bereits einen Nachfolger vorstellen: Hermann Schulze-Samberg wird künftig als Vertrauensmann das Führungsteam der KAB St. Paulus verstärken.

Der Vorsitzende wies zudem auf die nächste Sitzung hin, zu der Vorstand und Vertrauensleute am 12. Januar (Donnerstag) im Vereinslokal Bücker eingeladen sind. Beginn: 19.30 Uhr. Unter anderem stehen Absprachen für die nächsten Veranstaltungen im Jahr 2017 auf der Agenda der KAB-Mitglieder, heißt es im Pressetext.