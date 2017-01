Eine Windkraftanlage wie diese in der Borghorster Bauerschaft Dumte soll demnächst auch im Schweringhook in Welbergen zu stehen kommen. Foto: Hans Hermann Vollebröker

Das Projekt Bürgerwind in Welbergen geht weiter: Der Kreis Steinfurt hat die Baugenehmigung für vier Windkraftanlagen in dem Ochtruper Ortsteil erteilt. Die drei Geschäftsführer der Bürgerwindparks Welbergen GbR Hans-Hermann Vollenbröker, Franz-Josef Münstermann und Werner Kappelhoff können aber noch lange nicht die Füße hochlegen.

Von Anne Steven

Das war knapp: Franz-Josef Münstermann , Hans-Hermann Vollenbröker und Werner Kappelhoff können ihr Projekt „Bürgerwindparks Welbergen “ weiter vorantreiben. Am 28. Dezember hat der Kreis Steinfurt die Baugenehmigung für vier Windkraftanlagen auf Welberger Grund erteilt.

Die Erleichterung darüber ist Vollenbröker und Münstermann im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten deutlich anzumerken. Schließlich gilt seit Beginn des neuen Jahres das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Projekte wie die Bürgerwindparks in Welbergen kaum noch möglich macht. Die Baugenehmigung kam somit gerade noch rechtzeitig. Nach all den Mühen, die die drei Geschäftsführer der Bürgerwindparks Welbergen GbR bislang auf sich genommen haben, eine wahre Wohltat – die auch, das geben sie freimütig zu, ordentlich gefeiert wurde.

Franz-Josef Münstermann Foto: privat Franz-Josef Münstermann Foto: privat

Doch die Füße hochlegen können sie noch lange nicht. Vielmehr geht es jetzt erst recht darum, keine Zeit zu vergeuden. Denn die geplanten vier Anlagen im Mohringhook und im Schweringhook müssen bis Ende 2018 ans Netz gehen. „Dann gilt für sie noch das alte EEG“, erklärt Hans-Hermann Vollenbröker. Würde der Bau mehr Zeit in Anspruch nehmen, werden sogenannte Degressionsabschläge fällig. Das bedeutet, die Einspeisevergütung wird gekürzt. Jetzt zählt also jeder Monat.

Geplant sind zwei Windräder vom Typ Enercon E 141 mit einer Leistung von je 4,2 Megawatt im Gebiet Mohringhook sowie zwei Anlangen vom Typ Enercon E 115 mit einer Leistung von jeweils drei Megawatt im Gebiet Schweringhook.

Werner Kappelhoff Foto: privat Werner Kappelhoff Foto: privat

Die Geschäftsführer sind guter Dinge, dass sie ihr Projekt in die Tat umsetzen können. Ihr Ziel: Schon Ende 2017 sollen die Anlagen ans Netz gehen. Auch deshalb wollen sie jetzt so schnell wie möglich weiterkommen. Denn vor ihnen liegt noch ein arbeitsreicher Weg. Aktuell steht die Finanzierung des Projekts im Mittelpunkt. Immerhin wird der Bau der vier Anlagen rund 20 Millionen Euro verschlingen, 20 Prozent davon müssen später als Eigenkapital eingebracht werden.

Hans-Hermann Vollenbröker Foto: privat Hans-Hermann Vollenbröker Foto: privat

Die GbR steht bereits in Verhandlungen mit den örtlichen Banken sowie einem weiteren Kreditinstitut. „Die Banken vor Ort könnten dieses Volumen alleine nicht stemmen“, berichtet Franz-Josef Münstermann. Doch auch an dieser Stelle wollen die Windbauern den Vor-Ort-Gedanken weiterführen. Deshalb würden die örtlichen Banken in jedem Fall beteiligt.

Apropos: Bis tatsächlich Bürger an diesem Bürgerwindpark beteiligt werden können, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Denn zunächst müssen die Geschäftsführer nachweisen, dass ihr Projekt die Vorgaben der Finanzaufsicht erfüllt. Dafür muss ein sogenanntes Beteiligungsprospekt erstellt werden, das dann von der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht (BaFin) geprüft wird“, erklärt Hans-Hermann Vollenbröker das Prozedere. Die Prüfungskriterien seien zudem verschärft worden. Und erst wenn das Prospekt freigegeben wurde, ist eine Beteiligung überhaupt möglich. „Möglicherweise drehen sich die Anlagen bereits, bevor das Prospekt von der BaFin freigegeben wird“, schätzt Vollenbröker. Doch das sei kein Problem. Ihr Interesse an dem Projekt können Bürger aber schon jetzt bekunden: Auf der Internetseite der Bürgerwind Welbergen besteht die Möglichkeit, sich unverbindlich registrieren zu lassen und so auf jeden Fall rechtzeitig benachrichtigt zu werden, wenn eine Beteiligung möglich ist.