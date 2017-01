Die Zahl der Arbeitslosen zeigt für 2016 in Ochtrup wenig Schwankungen. 584 Arbeitslosen im Dezember 2016 stehen 580 in 2015 gegenüber. Foto: : Lisa Stetzkamp, Zahlen: Agentur für Arbeit

Von Anne Steven

Die Arbeitslosenzahlen sind in Ochtrup zum Ende des Jahres 2016 leicht gestiegen: Waren in der Töpferstadt im November noch 574 Personen arbeitslos gemeldet, ist die Zahl im Dezember um zehn auf 584 gestiegen. Das bedeutet einen leichten Anstieg um 1,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Quote ebenfalls leicht gestiegen nämlich um 0,7 Prozent. Diese Zahlen teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mit.

Insgesamt zeigt sich der Arbeitsmarkt im Münsterland derzeit sehr stabil. So bleibe die Arbeitslosenquote in der Region mit 4,5 Prozent im Dezember seit Oktober 2016 unverändert. Die aktuellen Zahlen lägen außerdem exakt auf dem Niveau vom Dezember 2015.

Zurück zur Töpferstadt: Von den derzeit 584 Arbeitslosen sind 335 Männer. 85 gehören zur Gruppe der 15- bis 25-Jährigen, 100 sind 55 Jahre und älter.

Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II erhalten derzeit 421 Personen. Das sind zehn weniger als im November und entspricht einem Rückgang um 2,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind es allerdings 1,2 Prozent mehr.

Die Zahl der Kurzzeitarbeitslosen, die Leistungen nach dem SGB III beziehen, ist in Ochtrup im Dezember deutlich gestiegen, nämlich um 20 auf 163. Die Differenz zum Vorjahresmonat fällt allerdings nicht so gravierend aus: Denn im Dezember 2015 lag die Zahl der SGB-III-Bezieher bei 164 Personen.

Die Agentur für Arbeit spricht in ihrer Pressemitteilung mit Blick auf die gestiegene Zahl der Arbeitslosen von „üblichen saisonalen Effekten“, die sich zu einem wesentlichen Teil spätestens im Frühjahr wieder reduzieren würden. Insgesamt wird die Entwicklung des Arbeitsmarktes positiv eingeschätzt.