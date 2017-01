Immer zum Jahresende beziehungsweise zu Beginn des neuen Jahres steht sie an: die Inventur. Auch viele Ochtruper Unternehmen sind in diesen Tagen damit beschäftigt, ihren Warenbestand zu zählen. Dabei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz – individuell auf das jeweilige Unternehmen angepasst.

Von Irmgard Tappe

An der Eingangstür ist der Hinweis vermerkt, dass „Unser Laden“ an diesem Tag Anfang Januar nachmittags geschlossen ist. Drinnen aber ist das komplette Team des Welbergener Dorfladens im Einsatz, denn die jährliche Inventur steht an. „Während der Inventurarbeiten“, sagt Ladenleiterin Rosi Sandmann , „kann der Betrieb bei uns nicht weiterlaufen. Dafür geht zu viel über die Ladentheke.“ Aber das Dorfladenteam ist bestens eingespielt, so dass alles innerhalb eines halben Tages erledigt ist.

Acht Mitarbeiterinnen zählen die Ware in den Regalen und schreiben die Stückzahl der einzelnen Posten auf das zugehörige Preisetikett am vorderen Regalrand. Nun gilt es, diese Angaben in Listen zu registrieren. Das übernehmen drei weitere Frauen mit Hilfe eines mobilen Datenerfassungsgerätes (MDE). Laut Rosi Sandmann erleichtert ein MDE-Gerät den Arbeitsablauf enorm.

Das Team des Hagebaumarktes wendet ebenfalls die MDE-Methode an und spielt die erfassten Daten in eine zentrale Anlage ein. „Am Inventurtag sind alle Mitarbeiter und einige Inventurhelfer mit dem Registrieren der Ware beschäftigt“, berichtet Hugo Pieper , Leiter der Ochtruper Hagebau-Niederlassung. Und das war bereits am 5. Dezember der Fall. „Der beste Zeitpunkt für uns“, so Pieper. Danach beginne das Weihnachtsgeschäft und in der Woche zwischen den Feiertagen sei ebenfalls viel los. Jede Veränderung wird bei dieser zeitlich versetzten Inventur allerdings fortgeschrieben und zum Jahresende aktualisiert, so dass am 31. Dezember eine ordnungsgemäße Inventur vorliegt.

Denn nach Ablauf eines Geschäftsjahres ist jedes Unternehmen zur Inventur verpflichtet. Das muss aber nicht zwingend am Ende eines Kalenderjahres sein. Jeder Firmeninhaber kann sein Wirtschaftsjahr individuell festlegen. Im Modehaus Huesmann zum Beispiel ist stets am 30. Juni Inventurtag. „Bei uns ist dann der beste Schnitt im Geschäftsablauf“, erläutert Firmeninhaber Alexander Huesmann.

„Fietsen Arends“ indes belässt das Ende des Wirtschaftsjahres am 31. Dezember. „Zwischen Weihnachten und Neujahr ist für uns eine ruhige Zeit, so dass wir am Inventurtag den Laden sogar geöffnet haben“, berichtet Inhaber Patrick Arends. Der gesamte Warenbestand und jede Fahrradnummer, erklärt Arends, seien im PC gespeichert und könnten jederzeit aufgerufen werden. Am Inventurtag werde dann genau durchgezählt. So könne man feststellen, ob die Zahlen mit den gespeicherten

Daten übereinstimmen. Durch diese doppelte Kontrolle kann ein Einzelhändler überdies feststellen, ob und wie hoch das Aufkommen von Ladendiebstählen in einem Geschäft sind.

Die Firma Knöpper im b&f-Center in Langenhorst nutzt ebenfalls die Zeit „zwischen den Jahren“ für ihre Inventur. „Zwei Mitarbeiter übernehmen das an einem Tag. Sie erfassen alle Lagerbestände, Ersatzteile sowie das Inventar des Ladens“, erzählt Firmeninhaber Egbert Knöpper. Der Verkaufsbetrieb könne derweil weiterlaufen, die Ausstellungsküchen und Elektrogroßgeräte seien schnell gezählt. Nach Ladenschluss werde die Inventurliste aktualisiert. Alles, was an diesem Tag über die Ladentheke gegangen sei, werde angepasst, berichtet Knöpper.

In der Bäckerei Beile ist exakt am 31. Dezember eines jeden Jahres Inventurtag. Und zwar wird dort alles nach altbewährter Methode handschriftlich erfasst. „Das haben wir so von unserem Vorgänger Ernst Renkert übernommen und beibehalten“, bemerkt Kornelia Beile. Während in den Läden am Silvestermorgen der Verkauf läuft, knüpfen sich einige Mitarbeiter schon das Lager und die Bäckerei vor. Alle vollen Mehlsäcke, Packungen mit Backzutaten und so weiter werden gezählt. Angebrochene Ware kommt auf die Waage und bei flüssigen Zutaten wie zum Beispiel Liköre für spezielle Torten werden die bereits geöffneten Flaschen in Zentilitern gemessen. Jeder Posten wird handschriftlich in Listen eingetragen. „Mit vereinten Kräften“, sagt die Inhaberin, „geht das aber recht zügig und man hat mit dem Kalenderjahr auch gleichzeitig das Geschäftsjahr sauber beendet.“