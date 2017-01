►Die erste Veranstaltung ist am 15. Februar (Mittwoch). Dann ist ein Gottesdienst in der Alten Kirche in Welbergen geplant. Los geht es um 15 Uhr . Anschließend steht in der Gaststätte Meier ein Grünkohlessen auf dem Programm. Für Unterhaltung sorgen die Harmonika-Musikanten aus Neuenkirchen.

► Am 10. März (Freitag) wollen die Senioren den Kreuzweg beten. Beginn ist um 17 Uhr in der St.-Dionysius-Kirche.

► Am 20. April (Donnerstag) geht es für die Senioren zur Gedenkstätte in Esterwegen, die an die Emslager der Nationalsozialisten erinnert. Geplant ist dort eine Führung über das Gelände. In Ochtrup startet die Gruppe um 12 Uhr.

► Am 16. Mai (Dienstag) feiert die Gruppe „60 plus“ gemeinsam mit den Senioren aus Langenhorst eine Maiandacht in der St.-Dionysius-Kirche. Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein im Pfarrheim „Die Brücke“ vorgesehen.

► Am 29. Juni (Donnerstag) planen die Senioren eine Tagesfahrt. Wo es hingehen soll, steht allerdings noch nicht fest.

► Am 16. August (Mittwoch) findet ein Gottesdienst mit Kräuterweihe in der Alten Kirche statt. Anschließend ist ein Kaffeetrinken im Pfarrheim „Die Brücke“ geplant.

► Am 14. September (Donnerstag) geht es für die Senioren nach Ibbenbüren-Dörenthe. Dort steht die Besichtigung des Natura-Gartens auf dem Programm. Start in Ochtrup ist um 13.30 Uhr.

► Am 10. Oktober (Dienstag) halten die Senioren eine Rosenkranzandacht in der Alten Kirche. Beginn ist um 17 Uhr.

► Am 15. November (Mittwoch) findet ein Gottesdienst in der Alten Kirche statt. Anschließend ist ein Kaffeetrinken im Pfarrheim „Die Brücke“ vorgesehen.

► Zum Jahresausklang findet am 16. Dezember (Samstag) ab 15 Uhr ein Adventsnachmittag statt. Vorbereitet wird dieser vom Gemeinderat.