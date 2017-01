Von Anne Steven

Franz Laurenz hatte es am Mittwochmorgen bereits im Gefühl. „Ich denke, morgen früh geht es für uns wieder raus“, meint der stellvertretende Leiter des städtischen Baubetriebshofes im Bezug auf die Wetterprognose. Und er sollte Recht behalten: Am Donnerstagmorgen steht für die Kollegen der Winterdienstbereitschaft wieder ein Glatteiseinsatz auf den Straßen der Töpferstadt an.

„Bisher war der Winter sehr mild“, berichtet Laurenz von vielen kleineren Einsätzen, meist wegen Raureif oder leichter Straßenglätte. Dementsprechend voll ist auch das Salzlager der Kommune. 300 Tonnen lagert die Stadt Ochtrup ein. Benötigt wurden

bislang nur etwa 25 Tonnen. „Gegenüber den schneereichen Wintern vor drei, vier Jahren ist das wenig. Damals ging diese Menge schon mal in einer Woche raus“, erinnert sich der städtische Mitarbeiter.

Böse ist er nicht, dass er und seine Kollegen bisher nur wenige Einsätze hatten. Immerhin geht der Bereitschaftsdienst von November bis März. Und mitten in der Nacht bei Kälte aufzustehen und auf eisglatten Straßen seine Arbeit zu tun, ist sicherlich ein Vergnügen, auf das man auch verzichten kann. Doch es gehört nun mal zum Aufgabengebiet der insgesamt 23 Mitarbeiter. Drei von ihnen sind in den Wintermonaten ständig in Bereitschaft. „In Extremsituationen müssen dann natürlich alle raus. Aber das ist sehr selten“, weiß Laurenz.

Das Streurevier des Baubetriebshofes erstreckt sich hauptsächlich auf den „inneren Ring“ von Ochtrup. Ein Streuplan regelt ganz genau, welche Straßen bearbeitet werden müssen. Dazu gehören die Bentheimer- und die Gronauerstraße, der Gausebrink und die Brook- sowie die Laurenzstraße. Hinzu kommen die Schulwege, also der Bereich rund um die Schulen sowie die Schulbuslinien in den Bauerschaften, die Zufahrten zu den drei Feuerwachen in Ochtrup, Langenhorst und Welbergen sowie die Polizeiwache der Töpferstadt.

Ebenfalls gestreut werde die Fußgängerzone (Weiner-, Bahnhof- und Mühlenstraße) und die Gehwege vor städtischen Grundstücken wie etwa dem Rathaus. „Genau wie der

Bürger hat auch die Stadt vor ihren Grundstücken eine Streupflicht“, macht Laurenz deutlich. Auf einer Breite von 1,5 Metern muss der Gehweg vor einem Grundstück von Eis und Schnee befreit werden, auf Spielstraßen sogar bis zur Straßenmitte.

Die Ochtruper kommen dieser Pflicht eher schleppend nach, hat der stellvertretende Baubetriebshofleiter festgestellt. Das kann natürlich kritisch werden, wenn beispielsweise ein Fußgänger stürzt und sich verletzt. Gegebenenfalls sei dann der Anlieger haftbar, mahnt Laurenz.

Während er und seine Kollegen zur Bekämpfung von Glatteis Salz einsetzen dürfen, ist das für den Bürger nicht gestattet. Für Otto-Normalverbraucher kommen nur sogenannte „abstumpfende Mittel“ wie etwa Sand oder Granulat in Frage. Dadurch soll die Umweltbelastung verringert werden. Schließlich wird das Salz direkt in die Kanalisation gespült.

In manch hartem Winter, wenn das Streusalz knapp wird, greift auch der Baubetriebshof auf Granulat und dergleichen zurück. Doch das bedeute dann noch mehr Arbeit. „Im Frühjahr muss alles wieder gereinigt werden, weil sonst die Gullideckel verstopfen.