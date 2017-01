Am 6. Januar feiern Christen in aller Welt das Fest der Heiligen drei Könige. In Ochtrup startet am heutigen Freitag passend dazu die Sternsinger-Aktion 2017. Auch in diesem Jahr machen sich wieder zahlreiche Mädchen und Jungen aus den vier Seelsorgebezirken der katholischen Kirchengemeinde St. Lambertus auf den Weg, um unter anderem für notleidende Kinder und Familien in Kenia Spenden zu sammeln und den Segenswunsch „Christus segne dieses Haus“ (Christus mansionem benedicat) an die Türen zu schreiben.

Von Anne Steven

► Der Seelsorgebezirk St. Lamberti entsendet die Sternsinger heute um 8.15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Lambertikirche. Die Jungen und Mädchen werden aber auch am morgigen Samstag noch im Einsatz sein.

► Im Seelsorgebezirk St. Marien ziehen die Sternsinger nur am heutigen Freitag von Tür zu Tür. Der Aussendungsgottesdienst findet bereits um 7.45 Uhr in der Marienkirche statt.

► Der Aussendungsgottesdienst im Seelsorgebezirk St. Johannes Baptist Langenhorst beginnt um 9 Uhr. Danach ziehen die Sternsinger von Tür zu Tür.

► Die Sternsinger im Seelsorgebezirk St. Dionysius Welbergen sind nur am morgigen Samstag im Einsatz. Der Aussendungsgottesdienst findet um 9.15 Uhr in der Großen Kirche statt. Für die Mädchen und Jungen aus dem Ochtruper Ortsteil steht am heutigen Freitag aber noch ein Termin auf dem Programm. Denn acht Könige von hier werden beim Empfang der Sternsinger durch NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in der Staatskanzlei in Düsseldorf dabei sein. Jedes der nordrhein-westfälischen Bistümer entsendet dazu eine Abordnung. „ Ochtrup wurde als Vertretung für das Bistum Münster ausgelost“, berichtet Kaplan Thomas Berger im Gespräch mit dieser Zeitung. Und da alle anderen Sternsinger in Ochtrup am heutigen Freitag, wenn der Empfang stattfindet, unabkömmlich sind, fiel die Wahl auf die Welbergener, die ja erst am Samstag Spenden sammeln, und nun gemeinsam mit Pastor Stefan Hörstrup die Töpferstadt und das Bistum Münster in Düsseldorf vertreten werden.