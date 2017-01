Mit dem Jahreswechsel sind bundesweit einige Neuregelungen in Kraft getreten. Neben steuerlichen Änderungen oder der Pflegereform gehören auch mehr oder weniger kuriose Vorschriften zu dem 2017-Katalog.

So ist das Palisanderholz mit dem Jahreswechsel unter besonderen Schutz gestellt worden. Betroffen sind Betriebe, die mit dieser Holzart handeln. Das können auch Firmen aus der Musikbranche sein. So bestehen zum Beispiel Gitarrengriffbretter häufig aus dem edlen Naturstoff. Die Unternehmen dürfen jetzt nur außerhalb der EU mit diesen Produkten handeln, wenn sie Ein- und Ausfuhrgenehmigungen vorlegen können. Dazu empfiehlt der Kreis Steinfurt , seine Bestände an Palisanderholz registrieren zu lassen. Private Besitzer von Instrumenten sind nicht betroffen.

Aber auch im Heizungskeller gibt‘s ab diesem Jahr was Neues: Allen Anlagen, die älter als 15 Jahre sind, wird ihre Energieklasse künftig anzusehen sein – sie erhalten ein Energielabel. Die Etikettierung übernehmen die Bezirksschornsteinfeger. „Wie bei einem neuen Kühlschrank“ könnten die Heizungseigentümer dann sehen, welche Energieklasse ihre Anlage habe, erklärt der Steinfurter Bezirksschornsteinfeger Ingo Hüsing . Dadurch sollten die Eigentümer auch zum Nachdenken angeregt werden. „Verliehen“ wird das neue Etikett künftig bei der Feuerstättenschau, die zweimal in sieben Jahren vorgenommen werden muss. Die Schornsteinfeger starten mit den Modellen, die vor 1984 eingebaut wurden. Damit verbunden sein soll eine Beratung für die Eigentümer, so Hüsing.

Auch für Radfahrer gibt es Änderungen: Sie müssen sich künftig an den Ampeln für Autofahrer orientieren und nicht mehr an Fußgängerampeln. Außerdem dürfen Eltern ihre Kinder mit Rad auch auf Fußwegen begleiten. Eine sinnvolle Regelung, sagt Johannes Tiltmann, Sprecher der Kreispolizei Steinfurt. „Eltern können so viel besser eingreifen, sie sind näher dran und haben alles im Blick.“ Auch die Regelung, dass Fahrer von E-Bikes bis 25 Stundenkilometer ausgewiesene Radwege benutzen dürfen, ist aus polizeilicher Sicht von Vorteil. „Das durften die Pedelecs bislang auch schon. Es dient dem Verkehrsfluss und vermindert gefährliche Situationen auf der Straße, wenn Autofahrer versuchen, zu überholen oder den nötigen Mindestabstand nicht einhalten.“

Schließlich wird es für alle die teuer, die auch am Steuer die Finger nicht vom Smartphone lassen können. 100 statt 60 Euro zahlen Handy-Sünder künftig, außerdem gibt es einen Punkt in Flensburg. „Ob das was bringt, werden wir erst sehen, wenn wir Kontrollen durchführen“, sagt Tiltmann. „Aber es ist in unserem Sinne, hier die Strafen zu erhöhen.“ Noch immer würden Unfälle geschehen, die sich die Beamten nur schwer erklären könnten und bei denen die Fahrer abgelenkt gewesen sein müssen. „Ein Blick aufs Handy bei 100 Stundenkilometern sind 50 Meter im Blindflug.“