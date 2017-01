Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch in Welbergen geben können. Dort waren Unbekannte in ein Haus an der Capellestraße eingebrochen.

An der Capellestraße in Welbergen haben sich am Donnerstag Einbrecher zu Schaffen gemacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses das Gebäude um 16.30 Uhr verlassen und alles ordnungsgemäß verschlossen. Bei ihrer Rückkehr um 19 Uhr habe die Haustür und die Terrassentür offengestanden. Die Terrassentür war aufgebrochen und die Haustür offenbar von innen geöffnet worden. „In sämtlichen Zimmern waren die Schränke und Behältnisse durchsucht worden“, heißt es im Polizeibericht. Eine genaue Überprüfung soll nun ergeben, was die Einbrecher mitgenommen haben. Bei einer ersten Durchsicht wurde der Diebstahl von Schmuckstücken und einer Spiegelreflexkamera der Marke Canon festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55. Sie fragt: Wem sind in Welbergen verdächtige Personen oder Fahrzeuge, besonders mit auswärtigen Kennzeichen, aufgefallen?