Der Tag hat die Dunkelheit noch nicht ganz verdrängt. Und es ist kalt an diesem Freitagmorgen. Trotzdem sind viele Jungen und Mädchen aus der Pfarrei St. Lambertus schon früh auf den Beinen zum Sternsingen.

„Ich bin das erste Mal ein Sternsinger . Wir sammeln für arme Kinder“, verkündet Moritz stolz, als er im Clemens-August-Heim seinen Stern von einem der Oberministranten (Omis) entgegennimmt. Könige und Sternträger stehen in den Startlöchern, und Kaplan Thomas Berger versorgt sie mit den nötigen Informationen. Einige Chauffeure, die die Sternsinger durch die Bauerschaften begleiten, werfen noch einen Blick in ihre Ortspläne. „Meine Oma braucht so einen Plan nicht. Die kennt sich aus“, vertraut Marleen auf Oma Hedwigs Ortskenntnisse in der Wester-Bauerschaft. Hedwig Greitenevert schmunzelt. Sie hat die Sternsingergruppe auch im vergangenen Jahr gefahren. „Das ist eine gute Sache. So etwas muss man doch unterstützen“, ist es für die Seniorin selbstverständlich, dass sie sich Zeit nimmt für diese Aktion. Der Bezirk ist recht weitläufig, so dass die Fahrerin eine beachtliche Strecke zurücklegt. „Im vergangenen Jahr“, erinnert sie sich, „waren es 130 Kilometer.“ Doch zunächst geht es in die Lambertikirche, wo der Kaplan die Sternsinger und ihre Kreide segnet.

„Nach dem Aussendegottesdienst werden wir erst einmal Milch und Kakao einkaufen“, überlegen Paula Bätker und Sophie Freermann vom Momi-Team (Mädchenoberministranten). Gemeinsam mit zahlreichen Omis und Momis aus St. Lamberti sind sie für das Wohlergehen in dem Seelsorgebezirk zuständig. „Kakao kochen und den Kindern in die Bezirke bringen, Brötchen schneiden, zu Mittag heiße Suppe ausgeben, Süßigkeiten und volle Sparbüchsen einsammeln, Spülen und Abtrocknen, Küche aufräumen . . .“, zählen die jugendlichen Helfer auf, was für sie noch ansteht.

In St. Marien sind die Sternsinger bereits eineinhalb Stunden früher mit Bollerwagen und Sammeldosen losgezogen. „Damit wir heute alle Bezirke schaffen“, sagt Jana Völkers vom Leitungsteam der Omis, das von einer großen Anzahl an Helfern unterstützt wird.

Es ist später Vormittag. Einige Omis kommen gerade mit Armen voller Süßigkeiten und leeren Kannen ins Pfarrzentrum. „Der heiße Kakao kam gut an bei den Sternsingern. Der wärmte die Kids von innen bei den eisigen Temperaturen. Denen war zum Teil ganz schön kalt“, erzählen Pascal Brinckwirth und Johannes Winter. Zwei bis drei Omis sind derweil damit beschäftigt, die Leckereien zu ordnen. Zuerst aber sortieren sie die Teile aus, die das Haltbarkeitsdatum bereits überschritten haben. . .

Aus der Georgsheim-Küche dringt nun ein verlockender Duft. Benedikt Pleie steht am Kochtopf und bereitet das „königliche“ Mittagessen vor. „Nudeln mit Bolognese – das dürfte den Kindern schmecken“, bemerkt er. Gegen 12 Uhr treffen die ersten hungrigen Könige ein. Auch Joana und Emilie sind dabei. Die dritte Sternsingerin ihrer Gruppe ist krank geworden. „Da bin ich eingesprungen und habe die Mädchen durch den Bezirk begleitet. Auch das gehört zu unseren Aufgaben“, sagt Jona Roters, die erstmals beim Leitungsteam mitmacht. „Jetzt weiß ich auch, dass hinter dieser Aktion sehr viel Organisation und Verantwortung stecken. Als ich vor einigen Jahren selbst Sternsinger war, habe ich darüber nie nachgedacht“, meint Jona.

Auch in St. Johannes Baptist ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus. „Langenhorst hat in diesem Jahr sogar mehr Sternsinger, als dort benötigt werden. Deshalb helfen sie uns in St. Lamberti aus. Drei Gruppen übernehmen den Bereich am Buschlandweg“, freut sich Kaplan Berger über das kooperative Miteinander in der Pfarrei. In Welbergen sind die Sternsinger erst am heutigen Samstag unterwegs. Am Freitag haben sie das Bistum Münster beim traditionellen Empfang der Sternsinger in der Staatskanzlei in Düsseldorfer vertreten. Ein Erinnerungsfoto mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gehörte selbstverständlich dazu.