„Segen bringen, Segen sein – gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit“ – so heißt in diesem Jahr das Leitwort der Sternsingeraktion. Damit soll auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam gemacht werden. Die gesammelten Spenden gehen zunächst an das Kindermissionswerk, das mit den Geldern Projekte für Not leidende Kinder weltweit unterstützt. Ein Teil der Spenden aus Ochtrup wird auf Wunsch der Gemeinde für Pater Anthonys Schulprojekt in Indien verwendet. In St. Dionysius und in einigen Bezirken von St. Lamberti ziehen die Sternsinger heute von Haus zu Haus.