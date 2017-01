Das sind die Gewinner des Weihnachtsrätsels. Insgesamt waren es diesmal 49 – und manch einer brauchte nach der Preisübergabe in der Villa Winkel Hilfe, um all die schönen Dinge nach Hause zu tragen. Foto: Martin Fahlbusch

Von Martin Fahlbusch

Die ersten Weihnachtsbäume wurden schon wieder schmucklos an die Straße gestellt, da gab es noch eine Bescherung. Nach dem Motto „ Weihnachten war letztes Jahr, jetzt gibt es frische Geschenke“ hatten sich diejenigen, die mit Fleiß am großen Weihnachtsrätsel dieser Zeitung teilgenommen hatten und etwas Glück zu den Preisträgern gehörten, am Freitagnachmittag in der Seniorenbegegnungsstätte in der Villa Winkel bei Kaffee, Getränken und vielen Plätzchen zusammengefunden.

Erst einmal zeigten sich die Mitglieder der Redaktion von ihrer austeilenden Seite, indem sie für die Bedienung der vielen Gäste sorgten. Vom neuen Erdenbürger in der Trage bis zum rüstigen Großvater war an diesem Nachmittag alles vertreten – und hier wie da waren schon alle merklich aufgeregt.

Denn die große Preisverleihung der immerhin 49 Geschenktüten, in denen allerlei zusammengepackt worden war, stand schließlich unmittelbar bevor. Und die fein in Reih und Glied aufgebauten Geschenke auf und vor der Servicetheke wurden schon erwartungsvoll beäugt.

Im Vorfeld hatten zwei Leute einen besonders schweren Job zu erledigen. Da war zum einen Redaktionsassistentin Brigitte Mikat , die mit Engelsgeduld und ihrer bekannten Charmeoffensive die vielen Unterstützer und Sponsoren dazu gebracht hatte, aus dem Vollen zu schöpfen. Und nicht zu vergessen, der dreijährige Leo da Silva, der sich vor einigen Tagen durch die 2224 Lösungskarten gewühlt hatte, um die Gewinner zu ziehen. Glücksfee zu spielen, kann auch ganz schön anstrengend sein.

Übrigens hatten nahezu alle Einsender aus den 27 Buchstaben, die in den Dezember-Ausgaben dieser Zeitung in Sternen auf verschiedenen Seiten versteckt waren, den entscheidenden Lösungssatz gebildet: „Ich habe das Christkind gesehen“.

Redakteurin Anne Steven strahlte bei der Begrüßung auch deshalb, weil man sich in der Redaktion in den vergangenen Tagen so sehr über die höchst kreativ gestalteten Lösungskarten besonders gefreut hatte und der Redaktionsbriefkasten tagelang davon überquoll.

Hatte also schon die Überbringerin der guten Nachrichten mit einem freundlichen Lächeln für noch bessere Vorfreude gesorgt, so toppte sie Jacob Oelerich, der als erster Preisträger einen Autoparcours, ein Spielfiguren-Set von Bruder und Eintrittskarten für Schloss Dankern in einer großen Tüte annehmen durfte. Er kam vor lauter Freude aus dem Hüpfen gar nicht mehr heraus und musste seine Mutter bitten, die große Tüte für ihn zu schleppen. Er hatte ja zu hüpfen. Und letztlich ging es allen großen und kleinen Gewinnern genauso, die sicherlich wieder ungeduldig auf das nächste Weihnachtsrätsel dieser Zeitung warten werden. In knapp elf Monaten ist es so weit.