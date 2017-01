Elfi wirbelt die Pension „Sünnschien“ und ihre Bewohner mächtig durcheinander. Doch bekanntlich wendet sich in den plattdeutschen Stücken der Ochtruper Landjugend am Ende alles zum Guten. Nur bis dahin gibt es jede Menge Turbulenzen. Foto: Irmgard Tappe

Hoch her geh es diesmal beim plattdeutschen Theaterstück „Pension Sünnschien“ der Ochtruper Landjugend. In der Seniorenresidenz sorgt die neue Mitbewohnerin Elfi für Turbulenzen. Am Samstag feierte das Stück Premiere.

Von Irmgard Tappe

Die Zuschauer im ehemaligen DRK-Zentrum haben die Bühne fest im Blick. Jeden Moment müsste sich der Vorhang zur Premiere „Pension Sünnschien“ heben. Aber was ist denn das? Eine alte Dame im kunterbunten Kleid und mit einem alten Lederkoffer in der Hand kommt lebhaft plappernd durch die Eingangstür. Dass der Saal bis auf den letzten Platz besetzt ist, dürfte der Lady gefallen. Denn unter der grauen Perücke verbirgt sich Spielleiterin Gaby Dankbar. Verpackt in einen humorvollen Sketch plaudert sie aus dem Nähkästchen der KLJB-Laienspielschar, die in Ochtrup bereits seit 50 Jahren besteht. Dann stellt sie die Darsteller sowie alle wichtigen Leute unter und hinter der Bühne vor. Mit dieser kabarettistischen Einlage ist der Funke zum Publikum bereits übergesprungen, bevor sich der Bühnenvorhang hebt.

In der „Pension Sünnschien“ sitzen die Eheleute Theo und Lisbeth Borrasch am Tisch. Der ehemalige Privatbankier studiert die Börsenberichte, seine Gattin strickt Socken. Die beiden verbringen ihren Lebensabend in dieser Seniorenpension, wo die Inhaber Ida und Bähnd Salm ein strenges Regiment führen und die Bewohner äußerst knapp halten. Hausherr Bähnd lässt sich obendrein leicht aus der Fassung bringen und scheint ein wahrer Griesgram zu sein, was Darsteller Jens Stohldreyer mit seinem verbitterten Gesichtsausdruck wirkungsvoll zum Ausdruck bringt. Doch hinter Bähnds Fassade verbirgt sich ein armer Pantoffelheld.

Die Zuschauer erleben auf höchst amüsante Weise, welch straffe Hausordnung in der Pension herrscht. Für „Fissematentkes“ ist da kein Platz. Das bekommt auch der pensionierte Pianist Richard von Tadler zu spüren. Gern würde er ein Klavier in sein karges Zimmer stellen. Aber die Pensionschefin erlaubt es nicht.

Mit Gehhilfe, rotem Schal und schwarzer Melone betritt nun Bewohner Ottokar Schulze-Heinemann den Aufenthaltsraum. Der Regisseur i.R. schwelgt gern in Erinnerungen an seine aktive Berufszeit, als die Filmhelden Heinz Rühmann und Theo Lingen die Leinwand beherrschten.

An diesem Morgen aber erwarten die Sünnschien-Bewohner voller Spannung ihre neue Mitbewohnerin Elfriede Wohlsen. Es stellt sich heraus, dass mit dieser „Elfi“ spontan ein frischer Wind durch den „alten Muffschuppen“ weht. Diese Rolle scheint Hauptdarstellerin Luisa Schliemann auf den Leib geschnitten zu sein.

Dass Frau Wohlsen dank einer reichen Erbschaft sehr vermögend ist, gefällt besonders Pensionschefin Ida. Doch dann erzählt Elfi ihr, dass sie einige Vorstrafen auf dem Kerbholz hat und diese im Gefängnis verbüßen musste. Die Meldung schockt alle im Haus. „Ick will erst moal mienen Schmuck wegschluuten“, ist zum Beispiel Lisbeths erste Reaktion. Aber die männlichen Bewohner, die wickelt Elfi schon bald mit ihrem Charme um den Finger. Dem Pianisten verspricht sie das ersehnte Klavier. „Oaber nich, wann se den klassischen Kram spellt. Ick will auk moal wat van ACDC hören“, stellt sie Bedingungen. Als sie die alten Herren mit Cognac und Playboy-Zeitschriften versorgt, sind diese restlos fasziniert.

Auch das Publikum amüsiert sich köstlich bei diesem humorvollen Dreiakter, in dem so einige menschliche Schwächen auf die Schippe genommen werden. Unter Elfis Einfluss wird in der „Pension Sünnschien“ noch eine Menge geplant und ausgeheckt. Es bleibt spannend bis zum Schluss. Und die Lachmuskeln der Zuschauer werden obendrein kräftig angestrengt.