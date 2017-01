Raimund Weber ist zu Gast in Metelen. Foto: Frauke Schulte-Sutrum

Die KAB St. Josef startet am Montag (16. Januar)mit einer Vortragsreihe zum Thema Flüchtlinge. Referent wird der Pädagoge und Medienfachmann Raimund Weber aus Gronau sein.

Jetzt kommt der Pädagoge und Medienfachmann als Referent und Moderator einer Vortragsreihe erneut in die Vechtegemeinde.

„Nicht alle Flüchtlinge sind traumatisiert “, wird Werner Bever von der KAB in einer Pressemitteilung zu den Erfahrungen aus der Arbeit mit Asylbewerbern und anerkannten Flüchtlingen zitiert. Die Fragen zu Herkunft und persönlichem Hintergrund führe dazu, sich eingehender mit den Schicksalen dieser Menschen zu befassen. Es komme darauf an, jeden einzelnen Flüchtling bewusst wahrzunehmen und sein individuelles Schicksal zu sehen und zu würdigen, zeigt sich Bever überzeugt. „Auch in Deutschland hat es noch vor wenigen Jahrzehnten massive Erfahrungen infolge von Krieg und Vertreibung gegeben. Das helfe vielleicht dabei, geflüchtete Menschen heute besser zu verstehen.

Jetzt lädt die KAB Metelen dazu ein, sich an drei Montagabenden (16., 23. und 30. Januar) jeweils von 19 bis 21.15 Uhr mit diesen spannenden Themenfeldern auseinanderzusetzen.

Der erste Abend im Pfarrzentrum Oase an der Kirchstraße fragt nach den Auswirkungen von traumatischen Erfahrungen. Der zweite Abend erörtert Lösungswege für den einzelnen sowie für die Gesellschaft, wohingegen beim letzten Vortrag die praktische Begleitung von traumatisierten Flüchtlingen im Mittelpunkt steht.