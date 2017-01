Seit zehn Jahren verkürzt die KjG St. Marien Ochtrup den Kindern in der Töpferstadt mit dem „Spielplatz Sporthalle“ an Heilig Abend die Wartezeit aufs Christkind – und wurde dafür jetzt für den Thomas-Morus-Preis nominiert. Im Internet kann für die Organisatoren der Aktion, die bis zu 300 Teilnehmer begeistert, abgestimmt werden.

Die KjG St. Marien Ochtrup ist mit ihrem Projekt „Spielplatz Sporthalle “ jetzt für den Thomas-Morus-Preis nominiert worden. Seit zehn Jahren plant und veranstaltet die Leiterrunde der KjG Ochtrup bereits diese Aktion, um den bis zu 300 teilnehmenden Kindern das Warten auf das Christkind mit Spiel, Spaß und Action zu erleichtern. „Unsere Aktion wird jährlich immer größer und auch die Vorbereitung nimmt immer mehr Helfer, Zeit und Arbeit in Anspruch“, schreibt die Organisation in einer Mitteilung. „Umso mehr freut es uns, für diesen Preis nominiert zu sein und gutes Feedback von den Eltern, den Kinder und von anderen KjGlern zu bekommen.“

Der Thomas-Morus Preis wird jährlich an KjGler oder KjG-Gruppen, die sich besonders verdient gemacht haben, verliehen. Gestiftet wird der Thomas-Morus-Preis vom Förderverein der KjG im Bistum Münster und besteht aus einem gerahmten Bild und einem individuellen Sachpreis. Seit 2011 wird dieser Preis immer für das vorangegangene Jahr verliehen. Weitere Informationen zu dem Preis sind auf der Internetseite des KjG-Diözesanverbandes Münster unter www.kjg-muenster.de zu finden.

Durch ein Online-Voting besteht die Möglichkeit, die Jury zu unterstützen. Ein Link zur Abstimmung ist auf der Facebook-Seite der KjG Ochtrup hinterlegt. Dort ist auch das Nominierungsvideo zu finden. „Wer kein Facebook hat, aber trotzdem gerne an der Abstimmung teilnehmen will, kann im Internet einfach nach der KjG Ochtrup suchen. Dort wird dann ein direkter Link zu unserer Facebook-Seite angezeigt, auf die man auch ohne einen Facebook Account Zugriff hat“, heißt es in dem Pressetext. Auf dieser Seite ist dann ein Beitrag mit der Überschrift „Wir brauchen euere Hilfe“ zu finden, welcher auch den Link zur Abstimmung beinhaltet. Noch bis Donnerstag (12. Januar) um 15 Uhr besteht die Möglichkeit, für seinen Favoriten für den Thomas-Morus-Preis zu voten.