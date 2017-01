In Ochtrup ist das Pro-Kopf-Einkommen geringer als in vielen Städten und Kommunen des Landes, aber ist das Leben in der Töpferstadt auch günstiger als andernorts? Ein Vergleich ergibt: In manchen Bereichen ergibt sich tatsächlich Sparpotenzial, zum Beispiel beim Wohnen.

Von Maximilian Stascheit

Im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden im Kreis und NRW sind die Einkommen der Ochtruper eher gering. Allerdings – so wird es zumindest oftmals behauptet – lebt es sich in der Töpferstadt auch günstiger als anderswo. Stimmt das? Klar ist, dass man für Konsumgüter in Ochtrup gewiss nicht weniger Geld auf den Tisch legen muss als in anderen Kommunen. Unterschiede können allerdings in vielen anderen Bereichen auftreten. Ein paar Beispiele:

► Ein Haus kaufen: Es gibt zahlreiche Parameter, die sich von Immobilie zu Immobilie unterscheiden und Einfluss auf den Preis haben. Gewisse Durchschnittswerte lassen sich trotzdem ermitteln. „Bei einem gebrauchten Einfamilienhaus liegen die Preise im Schnitt bei 150 000 bis 250 000 Euro“, erklärt Marcel Dünne vom Immobilienzentrum Emsdetten-Och­trup. Ein Vergleich mit anderen Kommunen sei hier eher schwierig, da Ochtrup „viele positive Alleinstellungsmerkmale“ habe. Dies begründet Dünne insbesondere durch den Einzelhandel und das Designer-Outlet. „Ich kann quasi, was ich haben will, direkt vor der Haustür kaufen“, so der Makler. „Dazu kommt eine super Infrastruktur mit direkter Autobahnanbindung und ein guter Arbeitgebermarkt.“

► Wohnung mieten: Auch bei diesem Aspekt ist ein Vergleich mit den umliegenden Kommunen schwer, wie Roland Frenkert erklärt: „Wir haben in Ochtrup keinen Mietspiegel, der letzte ist aus dem Jahr 1994“, so der Fachbereichsleiter Finanzen und Zentrale Verwaltung der Stadt Ochtrup. „Als Kommune müssten wir die Erhebungen komplett selber machen und wir haben in den nächsten Jahren so viele Investitionen und Maßnahmen vor der Brust, dass das für uns auch schwer möglich ist.“ Dünne hat dennoch einige Zahlen parat, die zumindest eine grobe Orientierung erlauben: „In der Regel fangen die Preise für gebrauchte Wohnungen bei 4,50 Euro pro Quadratmeter an und hören bei sechs Euro auf, wobei es natürlich auch neuere Wohnungen gibt, die teurer sind.“

Doch auch wenn direkte Preisvergleiche bei Immobilien gewiss mit Vorsicht zu genießen sind, macht eine Recherche in gängigen Internetportalen schnell deutlich, dass die Suche nach vergleichbaren Wohnungen zu ähnlichen Preisen in Münster vergeblich ist. Die Stichprobe ergibt sechs Treffer bei der Suche nach einer 60 bis 70 Quadratmeter großen Wohnung in Ochtrup, fünf der angezeigten Bleiben sind für maximal 450 Euro Kaltmiete zu haben. Mit den selben Vorgaben geht man bei der Wohnungssuche in Münster auf diesem Portal leer aus.

► Bücherei: Die Jahresgebühr in der Bücherei St. Lamberti beträgt 15 Euro. Eigentlich kein hoher Preis, um sich das ganze Jahr über mit Lesestoff und anderen Medien zu versorgen. Es geht allerdings auch etwas günstiger: So zahlt man beispielsweise in der Stadtbücherei Gronau zwölf Euro im Jahr. In Münster ist die Karte mit 18 Euro hingegen etwas teurer, dafür ist das Angebt dort auch größer.

► Musikschule: Wer ein Instrument lernen möchte, ist in der Töpferstadt gut aufgehoben. Die Musikschule Ochtrup bietet 30 Minuten Instrumentalunterricht für 37 Euro im Monat an. An der Musikschule Steinfurt kostet der halbstündige Unterricht 59,92 Euro im Monat, an der Westfälischen Schule für Musik in Münster sind es sogar 62 Euro.

►► VHS-Kurse: Wer sein Schulenglisch auffrischen möchte, zahlt für einen Kursus bei der Volkshochschule in Ochtrup 60 Euro, was einem Preis von fünf Euro pro Doppelstunde entspricht. Preiswerter lernt es sich beispielsweise in Gronau, wo die Doppelstunde nur 3,60 Euro kostet. Den Vergleich mit der Westfalen-Metropole hingegen gewinnt Ochtrup erneut: In Münster kostet die Doppelstunde Englisch 5,20 Euro.

► Schwimmen gehen: Die Tageskarte für Erwachsen kostet im Bergfreibad 3,60 Euro, Kinder zahlen 1,20 Euro. Damit sind die Preise der Stadtwerke Och­trup günstiger als die von anderen Freibädern in der Region. So zahlen Badegäste ab 18 Jahren im Bültenfreibad Epe und im Parkfreibad Gronau 4,50 Euro, für Kinder kostet der nasse Spaß drei Euro. Während der Eintritt im Burgsteinfurter Freibad für Erwachsene mit 3,50 Euro etwas günstiger ist, zahlen Kinder mit zwei Euro Tageseintritt mehr. Der entscheidende Unterschied zu Ochtrup liegt bei den Jahrestickets: Die Saisonkarte von Mai bis September kostet in Burgsteinfurt 100 Euro für Erwachsene und 55 Euro für Kinder. In Gronau müssen Wasserratten ein monatliches Bäderabo abschließen, das 29,95 Euro für Erwachsene und 19,95 Euro für Kinder kostet. Das entspricht 149,75 beziehungsweise 99,75 Euro für die fünfmonatige Sommersaison. Dagegen sind die Preise im Bergfreibad ein Schnäppchen: 42 Euro zahlen Erwachsene pro Jahr, die Saisonkarte für Kinder kostet 14 Euro. Bei Familien kostet die Karte für den ersten Elternteil inklusive Kindern unter 18 Jahren 42 Euro, der zweite Elternteil zahlt 14 Euro. Wasserratten sind in Ochtrup also, zumindest im Sommer, bestens aufgehoben.

► Fazit: Das Leben in Ochtrup ist günstiger als in Münster. Auch im Vergleich mit den umliegenden Kommunen steht die Töpferstadt keinesfalls schlecht da und weist durch Einzelhandel, DOC, Infrastruktur und Industrie einige positive Alleinstellungsmerkmale vor.