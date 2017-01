Von Maximilian Stascheit

Die Einkommenssituation der Ochtruper hat sich leicht verbessert. Im Jahr 2014 lag das durchschnittliche Jahreseinkommen je Einwohner bei 19 967 Euro, so die aktuellen Zahlen von Informationen und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Wie die amtliche Statistikstelle des Landes mitteilte, waren das 605 Euro mehr als ein Jahr zuvor – das entspricht einem Zuwachs von 3,5 Prozent. Damit konnte die Töpferstadt in der landesweiten Rangliste etwas aufholen, auch wenn sie sich weiterhin im unteren Viertel der Tabelle bewegt. Im Vergleich aller 396 Kommunen in NRW landete Ochtrup , im Jahr 2013 noch auf Platz 206, diesmal auf Rang 303. Allerdings hatte es in den Jahren davor auch schon besser ausgesehen – beispielsweise mit Platz 299 bei der ersten vergleichbaren Erhebung im Jahr 2011.

Gegenüber den anderen Städten und Gemeinden im Kreis Steinfurt hat Ochtrup ebenfalls nur unterdurchschnittliche Werte vorzuweisen. So betrug das durchschnittliche verfügbare Einkommen je Einwohner im Kreis Steinfurt durchschnittlich 20 417 Euro. Damit konnte der Kreis im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls eine Steigerung um 3,2 Prozent vorweisen.

Das durchschnittliche Jahreseinkommen in NRW lag bei 21 207 Euro. Mit 40 929 Euro wies Blomberg im Kreis Lippe rein rechnerisch das höchste verfügbare Pro-Kopf-Einkommen aller Städte und Gemeinden auf. Am unteren Ende der NRW-Skala rangierte Kranenburg im Kreis Kleve mit 15 233 Euro. Im Kreis Steinfurt hatte Tecklenburg mit 26 435 Euro die Nase vorn – mit deutlichem Abstand vor Altenberge. Schlusslicht war Metelen. In der Vechtegemeinde ermittelten die Statistiker aber gleichzeitig den landesweit größten Zuwachs des verfügbaren Einkommens gegenüber dem Vorjahr (6,2 Prozent).