Seit dem 1. Januar gilt in Deutschland das Pflegestärkungsgesetz II. Auch die Ochtruper Pflegedienste haben sich mit der Thematik auseinandergesetzt. Corinna Büser und Philipp Leusbrock vom Pflegedienst Leusbrock sind der Überzeugung, das Gesetz sei „Gold wert“. Neben dem ambulanten ist auch der stationäre Bereich betroffen. Der Leiter der Ochtruper Altenheime, Stephan Antfang, erklärt, was sich nun ändert.

Von Anne Steven

In Deutschland gilt bei der Pflegeversicherung der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Mit dem „ Pflegestärkungsgesetz II“, das seit dem 1. Januar gilt, werde dies noch deutlicher, findet Corinna Büser , Pflegeberaterin und Qualitätsbeauftragte beim Pflegedienst Leusbrock . Sie und ihre Kollegen haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Für sie steht fest: Das neue Gesetz ist „Gold wert“.

Corinna Büser ist Pflegeberaterin beim Pflegedienst Leusbrock. Foto: Anne Steven Corinna Büser ist Pflegeberaterin beim Pflegedienst Leusbrock. Foto: Anne Steven

Doch der Reihe nach: Bislang wurden Menschen, die pflegebedürftig wurden und ambulant, sprich zu Hause versorgt wurden, in der Regel vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) begutachtet und einer von drei sogenannten Pflegestufen zugeordnet. Der Grad der Pflegebedürftigkeit orientierte sich dabei am minütlichen Pflegeaufwand. So mussten beispielsweise für die Pflegestufe I im Wochendurchschnitt 90 Minuten erreicht werden. „Das alte System war nur auf körperliche und gesundheitliche Einschränkungen begrenzt. Das Pflegestärkungsgesetz II berücksichtigt nun Dinge, die vorher komplett durchs Raster gefallen sind“, freut sich Corinna Büser, dass nun der Grad der Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen im Vordergrund steht. So würden endlich physische und psychische Faktoren gleichberechtigt bewertet.

„Wir versorgen schließlich nicht nur alte Menschen, sondern auch Personen mit psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen“, erklärt Philipp Leusbrock, Geschäftsführer und Pflegedienstleiter. Außerdem litten gerade viele ältere Menschen an dementiellen Erkrankungen, die nun ebenfalls mehr Berücksichtigung fänden.

Ganz praktisch werden aus den bislang drei Pflegestufen fünf Pflegegrade. Die Umstellung erfolgt automatisch. „Niemand muss einen Antrag stellen und eine erneute Überprüfung wird nicht vorgenommen“, beruhigt Philipp Leusbrock. Außerdem hätten alle bisher vorgenommen Einstufungen Bestandsschutz. Demnach dürfe niemand zurückgestuft werden. Eine Veränderung wird es allerdings geben: Denn die Leistungen, die nach dem Pflegestärkungsgesetz II gezahlt werden, dürften in den meisten Fällen zumindest für die ambulante Betreuung deutlich höher ausfallen als bisher. Pflegebedürftige, die ausschließlich aufgrund von körperlichen Einschränkungen einer Pflegestufe zugeordnet waren, werden jetzt dem nächst höheren Pflegegrad zugeordnet. Menschen mit geistigen Einschränkungen (im Fachjargon: eingeschränkte Alltagskompetenz) kommen in den übernächsten Pflegegrad.

Ein Beispiel: Eine ältere Dame hatte bislang die Pflegestufe I mit einer eingeschränkten Alltagskompetenz. Für die Leistungen eines Pflegedienstes standen ihr bisher 689 Euro pro Monat zu. Nach den neuen Richtlinien wird die alte Dame nun in Pflegegrad III überführt und erhält ab sofort 1298 Euro pro Monat.

Philipp Leusbrock ist Geschäftsführer des gleichnamigen Pflegedienstes. Foto: Anne Steven Philipp Leusbrock ist Geschäftsführer des gleichnamigen Pflegedienstes. Foto: Anne Steven

Ob das funktioniert? Philipp Leusbrock und Corinna Büser sind zuversichtlich. Das neue Gesetz sei lange überfällig gewesen. Nun könnten pflegende Angehörige endlich mehr Unterstützung in Anspruch nehmen. Positiv bewerten sie außerdem, dass die meisten Angehörigen sich bereits sehr gut informiert hätten. Sie raten Angehörigen aber auf jeden Fall zu überprüfen, ob die Überführung in den Pflegegrad korrekt sei. Im Zweifelsfall könne dies auch durch den Pflegedienst geschehen. Passt der Pflegegrad nicht, besteht eine vierwöchige Widerspruchsfrist. Wer erst in diesem Jahr Leistungen der Pflegeversicherung beantragt hat, wird nach dem neuen System beurteilt und einem Pflegegrad zugeordnet. Alle Anträge aus dem alten Jahr werden noch nach den alten Richtlinien beurteilt.