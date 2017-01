Eine Pflegeversicherung gibt es in Deutschland seit dem Jahr 1995. Alle Menschen, die gesetzlich krankenversichert sind, werden automatisch auch in der Pflegeversicherung versichert. Die Ausgaben finanzieren sich durch Beiträge, die zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern entrichtet werden. Ob und wie viele Leistungen Pflegebedürftige erhalten, hängt vom Grad ihrer Hilfsbedürftigkeit ab. Jeder Pflegebedürftige entscheidet selbst, wie und von wem er gepflegt wird. Dadurch soll ein weitgehend selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden. Da die Pflegekosten häufig nicht vollständig gedeckt werden können, spricht man von einer Teilleistungsversicherung, die einen Eigenanteil beinhaltet. Insgesamt nehmen in Deutschland jeden Monat 2,7 Millionen Menschen Leistungen in Anspruch, einen Großteil machen dabei ambulante Leistungen aus (Stand: Mai 2015).