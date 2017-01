Bis die „Schatzkammer“ des Tierschutzvereins „Glücksbringer“ eröffnet, dauert es noch ein paar Wochen. Karl-Heinz Hester (r.) und Hubert Eilert packen schon jetzt ordentlich an, um das Ladenlokal mit Leben zu füllen. Foto: Heidrun Riese

Trödel-Shop, Geschäftsstelle und Futter-Tafel soll „Die Schatzkammer“ sein, die der Tierschutzverein „Glücksbringer“ am 1. März (Mittwoch) an der Metelener Straße eröffnet. Mit dem Ladenlokal möchte dieser mehr Präsenz zeigen – und Einnahmen generieren. Denn, wie Karl-Heinz Hester betont: „Die Arbeit mit Tieren kostet nun mal viel Zeit und Geld.“

Von Heidrun Riese

Noch sind die Regale leer. Doch Karl-Heinz Hester sieht sie schon vor seinem geistigen Auge – die vielen Sachen, die der Tierschutzverein „ Glücksbringer “ ab dem 1. März (Mittwoch) in seiner „ Schatzkammer “ verkaufen möchte. „Neues, Altes und Selbstgemachtes aller Art“, umschreibt er die Angebotspalette. Allerdings soll das 100 Quadratmeter große Ladenlokal an der Metelener Straße , das direkt gegenüber von Holzland Scho liegt, mehr als ein Trödel-Shop sein, sondern auch eine Anlaufstelle für alle Tierfreunde.

Der Verein wurde erst im vergangenen Jahr gegründet und hat in den wenigen Monaten seines Bestehens schon eine Menge auf die Beine gestellt. 102 Katzen, fünf Hunde und ein Kaninchen wurden 2016 vom Tierschutzverein aufgenommen, der die heimatlosen Vierbeiner in privaten Pflegestellen unterbringt. Aktuell gibt es sechs für Katzen und drei für Hunde. Ziel der „Glücksbringer“ ist es, ein eigenes Tierheim zu bauen. „Dafür brauchen wir Geld“, betont Hester, der große Hoffnungen in die „Schatzkammer“ setzt. Sie soll – neben Spenden und Mitgliedschaften, die ab drei Euro pro Monat möglich sind – die nötigen Finanzmittel bringen. „Die Arbeit mit Tieren kostet nun mal viel Zeit und Geld“, erklärt Hester.

Herzstück des Geschäfts ist der Trödel-Shop, der mit gut erhaltenen Büchern, Schallplatten, Kinderkleidung, Handys, Spielsachen und mehr bestückt werden soll. Die Einnahmen werden halbe-halbe zwischen Verkäufer und Tierschutzverein aufgeteilt. Die Waren dürfen aber auch gespendet werden, so dass der Erlös komplett an die „Glücksbringer“ geht.

Für den Verein soll die „Schatzkammer“ außerdem als Geschäftsstelle dienen. „Wir müssen präsenter sein“, sieht Hester die Notwendigkeit eines solchen Anlaufpunktes. Wer schon jetzt Kontakt zum Verein aufnehmen möchte, kann am 18. Januar (Mittwoch) um 19 Uhr zur öffentlichen Sitzung in der Gaststätte Brinckwirth kommen. Auskünfte erteilen auch Karl-Heinz Hester (Telefon 01 70 / 2 95 26 95) oder Andrea Schad (Telefon 01 73 / 9 71 94 06).

Darüber hinaus wird in der „Schatzkammer“ eine Tier-Tafel eingerichtet. Diese funktioniert nach dem Prinzip der bekannten Tafeln, die bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgen. Hier soll dann gespendetes Futter für Hunde, Katzen und Kleintiere an bedürftige Halter gegen einen kleinen Obolus abgegeben werden.