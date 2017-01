Der Bauausschuss hat sich am Dienstagabend dafür ausgesprochen, mit der Umgestaltung der Wallanlagen noch in diesem Jahr zu beginnen. Startpunkt ist der Südwall. Wo es danach weitergehen soll, darin waren sich die Politiker zunächst uneins.

Von Anne Steven

Zumindest in einem Punkt stimmten die Mitglieder des Ausschusses für Planen und Bauen am Dienstagabend mit dem Vorschlag der Verwaltung überein: Auch die Politiker wollen noch in diesem Jahr mit der Aufwertung der Wallanlagen anfangen und den in den Planungen als Standort B bezeichneten Südwall umgestalten.

„Wichtig ist jetzt, dass wir weitermachen. Es geht darum, die Planungen auch umzusetzen“, hatte Bauamtsleiterin Karin Korten zuvor an das Gremium appelliert. Die Verwaltung hätte gerne neben dem Südwall auch schon die Planungen für den Westwall – in den Plänen Bereich C 1 und C 2 – für 2018 klar gemacht. Denn dann könnten, so Korten, die Bauarbeiten für den geplanten Kreisverkehr an der Kreuzung von Bentheimer, Gronauer, Park- und Bergstraße mit der Umgestaltung des Walls parallel laufen. Doch die Politiker sahen das mehrheitlich anders.

Lediglich die SPD stimmte mit dem Verwaltungsvorschlag überein. Die Fraktionen von CDU , FWO und den Grünen waren auch mit Abschnitt B einverstanden, hatten aber erhebliche Bedenken, was eine Priorisierung des Westwalls betrifft.

„Es geht darum die Innenstadt zu beleben. Da sollten wir im Kern anfangen“, befand Peter Dorsten (CDU) und schlug stattdessen vor, den Valverde-del-Camino-Platz (Bereich A) für 2018 vorzumerken. Am Westwall störe seine Fraktion die Nähe zur Feuerwehr und zur Stadthalle. Da dort gegebenenfalls in naher Zukunft ebenfalls bauliche Veränderungen anstünden – es liegen zahlreiche Anträge vor – „sollten wir uns das dort freihalten“, argumentierte Dorsten. Benedikt Pleie von den Grünen schlossen sich dieser Vorgehensweise an.

Die Freien Wähler hätten es grundsätzlich lieber gesehen, wenn die gesamte Umgestaltung der Wallanlagen noch zurückgestellt worden wäre, da noch so viele andere Projekte warteten. Doch mit der Kompromisslösung von Martin Wilke (SPD), zunächst in 2017 den Bereich um die alte Bastion am Südwall anzugehen und mit dem Valverde-del-Camino-Platz erst dann zu beginnen, wenn „alle planungsrechtlichen Dinge geklärt sind und der Ausbau stattfinden kann“, waren auch sie einverstanden. Der Beschluss für diese Vorgehensweise wurde einstimmig gefasst.

Gemeinsam mit dem Büro Lohaus + Carl und dem Verein Jugend Architektur Stadt (JAS) soll nun auf der Basis der Bewertungsmatrix erneut eine Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durchgeführt werden, um die Ausgestaltung der Flächen auf dem Wall zu konkretisieren.

In welchem Kostenrahmen sich das Projekt bewegen wird, ist noch offen. Kritisiert wurde das von der FDP. „Wir haben die Chance etwas zu gestalten, aber wir sollten die Kosten und vor allem die Folgekosten im Blick halten“, mahnte der Fraktionsvorsitzende Hermann Holtmann. Die Erste Beigeordnete Birgit Stening versprach im Anschluss an die Beteiligung eine erste Kostenschätzung vorzulegen. Eine Zusage für Fördergelder hat die Kommune bereits. Bis Ende dieses Jahres stünden der Stadt Ochtrup für die Realisierung der einzelnen Bauabschnitte 185 500 Euro und bis Ende 2019 weitere 327 500 Euro zur Verfügung.