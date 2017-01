Siggi Mertens ist am Donnerstagabend bei der Veranstaltung „New Names“ im Jovel in Münster dabie. Foto: Carsten Vogel

Am Donnerstag ist das Projekt „Siggi proudly presents Talents“ mit Siggi Mertens von der Ochtruper Realschule bei der Veranstaltung „New Names“ im Jovel in Münster dabei.

Einmal monatlich steigt die Veranstaltung in dem traditionsreichen Club. Jeweils drei Bands treten auf und präsentieren sich so einem größeren Publikum. Möglich macht es der gemeinnützige Verein „Vision“ zur Förderung der populären Kultur zusammen mit den Westfälischen Nachrichten . Feedback bekommen die Bands nicht nur vom Publikum, sondern auch von Profis, die nach den Auftritten Tipps geben. Für diese Manöverkritik wird das Konzert gefilmt.

Am heutigen Donnerstag ist das Projekt „ Siggi proudly presents Talents“ am Start: Dahinter verbirgt sich Siggi Mertens, münsterscher Gitarrist und Lehrer an der Ochtruper Realschule. Er hat eine Backingband zusammengestellt und begleitet junge Musiker aus der Region bei Auftritten.

Entwickelt hat sich das Projekt nach Angaben von Siggi Mertens aus der Arbeit mit der Rockband der Realschule. Aus Ochtrup am heutigen Abend mit dabei sind Antonia Behme (Gesang), Josephine Ransmann (Gesang), Jesse Mellin (Gitarre) und Hennes Hüwe (Gitarre).