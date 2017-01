Der Hospizverein-Ochtrup-Metelen bietet am 4. Februar (Samstag) ein Tagesseminar zum Einsatz von Musik in der Begleitung am Lebensende an. Es findet von 9.30 bis 16.30 Uhr im Ferdinand-Tigges-Haus, Parkstraße 22, statt. Für Mitglieder des Hospizvereins ist die Teilnahme kostenfrei. Interessierte Bürger zahlen 20 Euro Teilnahmegebühr. Anmeldungen nimmt das Hospizbüro (Telefon 0 25 53 / 91 92 60) entgegen.

Im Ausschreibungstext heißt es dazu: „Der Tageskursus gibt Einblicke in die Ziele, die Musiktherapie in der Arbeit mit sterbenden Menschen verfolgt. Er befasst sich mit der Frage, in welcher Weise Musik in der Sterbebegleitung eingesetzt werden kann. Auf Palliativstationen, in Pflegeheimen und Hospizen gehört Musik in unterschiedlicher Weise als Fürsorge und als künstlerisch atmosphärische Eingabe zum interdisziplinären Behandlungskonzept. Sie wird von den Betroffenen, den Angehörigen und den Begleitenden in ihrer vielfältigen Ausdrucksmöglichkeit als entlastend, unterhaltend, stärkend, tröstend oder katalysierend erlebt.

Vorgestellt werden Elemente der therapeutischen Haltung in der Sterbebegleitung: Behutsamkeit, Begleitung und Loslassen. Musikalische Elemente wie Atmen, Summen, Singen, der elementare Umgang mit der Stimme, aktives und rezeptives Repertoire, Lieder und Einführung in die Improvisation in ihrer Bedeutung für die Sterbebegleitung werden aktiv erprobt. Fallbeispiele und Reflexionen ergänzen den Kursus , der von der Musiktherapeutin Dr. Barbara Keller aus Münster geleitet wird.“

Die Referentin hat im Fach Musiktherapie promoviert und gründete 2003 die „Musik auf Rädern GbR“. Seither ist sie in Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe im Raum Münster tätig und lehrt zu den Themenschwerpunkten „Musik und Demenz“, „Musiktherapie in der Sterbebegleitung“ und „Karrierewerkstatt Musiktherapie“. Das Beherrschen von Instrumenten oder Noten ist nicht erforderlich.