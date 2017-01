Von Anne Steven

Das Thema „ Nachverdichtung “ erhitzt weiter die Gemüter der Ochtruper – sowohl in den politischen Gremien als auch bei den Bürgern. So auch am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen. Diesmal ging es um die Änderung des Bebauungsplans im Baugebiet Grüner Weg, Goethe-, Weilaut- und Schillerstraße, die ein Grundstückeigentümer beantragt hatte.

Da der Bebauungsplan dort bereits seit 1980 gilt, hatte die Verwaltung vorgeschlagen, den gesamten Bereich zu überarbeiten und zu aktualisieren, um die Ausnutzung der Grundstücke für die Eigentümer zu verbessern und eine Nachverdichtung im Innenbereich zu ermöglichen. Dem hatte der Bauausschuss Ende Juni zugestimmt und den entsprechenden Aufstellungsbeschluss gefasst. Eine Bürgerversammlung, die die Stadt Ende November durchführte, ergab jedoch, dass die Anlieger keine Hinterlandbebauung für den Innenbereich zwischen Anton-Wegener-Weg und der Weilautstraße wünschen.

Verwaltung und Ausschuss saßen nun zwischen den bekannten Stühlen. Gilt es für sie doch, einerseits den eigenen Beschluss, wonach bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen „im Sinne einer maßvollen Nachverdichtung“ entschieden werden soll, umzusetzen und gleichzeitig den Bürgern und ihren Wünschen zumindest entgegenzukommen. Denn, wie der Fraktionsvorsitzende der CDU , Hajo Steffers, bemerkte: „Maximale Nachverdichtung zieht möglicherweise maximalen Nachbarschaftsstreit nach sich.“ Ihm war es ein Anliegen, alle Interessen zu berücksichtigen: die der Anlieger und der Stadt, aber eben auch der Investoren. „Die Nachverdichtung ist gewollt und auch beschlossen, aber es muss ja nicht immer das Maximum herausgeholt werden“, verwies Martin Grave (FWO) auf die Resonanz aus der Bevölkerung. Auch er regte an, nach einer Kompromisslösung zu suchen. „Wir sind uns in Sachen Nachverdichtung einig. Dass es Diskussionen mit Anliegern geben würde, war klar“, erinnerte Hermann Holtmann (FDP). Doch auch ihm war an einer Kompromisslösung gelegen, die „den Charakter der Einfamilienhäuser“ in diesem Bereich erhalte.

Martin Wilke (SPD) erinnerte daran, dass das, was im Bebauungsplan stehe, ja nicht zwangsweise realisiert werden müsse. „Was dort gemacht wird, entscheiden die Grundstückseigentümer“, meinte Wilke. Das wollte Michael Reidegeld von den Freien Wählern so allerdings nicht stehen lassen. Es gebe immer Leute, die auf das, was die Nachbarn sagten, pfiffen. Deshalb sei es wichtig, klare Regelungen zu treffen.

Schlussendlich wurde die Verwaltung damit beauftragt, einen tragfähigen Kompromiss zu finden. Außerdem soll anhand von Zeichnungen für die Ausschussmitglieder deutlich gemacht werden, welche Auswirkungen bestimmte baurechtliche Vorgaben auf die Gebäudeplanung haben und welche Steuerungsmöglichkeiten sich dadurch ergeben. „Damit man ein Gefühl dafür bekommen, was wir da entscheiden“, so Steffers. Das Thema soll frühestens in der übernächsten Sitzung des Gremiums am 13. Februar (Montag) wieder auf die Tagesordnung.

Dann steht auch erneut das Bauvorhaben eines Investors an der Ecke Weilautstraße/Schillerstraße zur Debatte. Die Anwohner wehren sich dort gegen den Bau eines Mehrfamilienhauses mit 13 Wohneinheiten (wir berichteten). Die Stadt Och­trup hat sämtliche Unterlagen hierzu an einen Fachanwalt weitergeleitet. Ebenfalls in dieser Sitzung wird ein Bauvorhaben an der Hauptstraße in Langenhorst Thema sein. Auch dort gibt es keinen gültigen Bebauungsplan, aber eine Bauvoranfrage eines Investors beim Kreis. Die Nachbarn haben nun ebenfalls die Aufstellung eines Bebauungsplans beantragt.