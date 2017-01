Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Mädchen stehen am 28. Januar und am 4. Februar im Mittelpunkt eines Kurses im Jugendcafé Freiraum. Foto: Colourbox.de

Im Rahmen der Mädchenarbeit im Jugendcafé Freiraum steht am 28. Januar und am 4. Februar (jeweils samstags) Selbstbehauptung- und Selbstverteidigung im Mittelpunkt.

Sozialpädagogin Vera Hartmann , Mitarbeiterin des Diakonischen Werkes im Jugendcafé Freiraum, organisiert dann einen entsprechenden Kursus für Mädchen im Alter von zwölf bis 14 Jahren.

Der Kursus findet in den Räumen des Georgsheims an zwei Vormittagen statt und geht an beiden Tagen von 9 bis 13 Uhr. Durchgeführt wird er von der Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainerin beim Kinderschutzbund Rheine , Diplom Pädagogin Nina Löbbering .

„Mit viel Spaß, Spielen, Körperübungen, Kampftraining, Rollenspielen, Entspannungsübungen und vielem mehr können Mädchen in diesen Kurs viel Neues im Bereich Selbstbehauptung und Selbstverteidigung lernen“, heißt es in einer Ankündigung.

Die Übungseinheiten sollen Mädchen in ihrer Kraft fördern, ihnen zeigen, dass sie ein Recht auf ein „Nein“ haben, sie darin bestärken, sich bei Grenzverletzungen zu wehren und Hilfsmöglichkeiten aufzeigen.

„Es ist wichtig, dass Mädchen verbale und nonverbale Durchsetzungsstrategien entwickeln, um unangenehme und gewalttätige Situationen zu beenden und sich zu schützen“, schreibt das Jugendcafé. Darüber hinaus würden körperliche Selbstverteidigungstechniken wie Schlag-, Tritt-, und Befreiungstechniken geübt und ausprobiert.

Die Teilnehmerinnen sollen Sportkleidung inklusive Hallenschuhe sowie Getränke und eine Kleinigkeit zu Essen mitbringen. Die Kosten für dieses Angebot betragen zehn Euro und sind bei der Anmeldungen im Freiraum zu entrichten. Anmeldebögen sind auf der Internetseite des Jugendcafés zu finden. Diese können ausgedruckt und dann abgegeben werden. Bei weiteren Fragen steht Vera Hartmann als Ansprechpartnerin unter Telefon 0 25 53 / 58 86 zur Verfügung.