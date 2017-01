Angekommen: Die beiden Abenteurer Norbert Averbeck (links) und Adolf Eiling am Nordkap. Foto: Privatarchiv Norbert Averbeck

Da war volle Konzentration gefordert: Norbert Averbeck und Adolf Eiling sind zum Nordkap gefahren – mit dem Motorrad. Eis, Schnee und Regen machten die Tour zu einem echten Abenteuer. Doch was die beiden am Ziel erwartete, werden sie wohl niemals vergessen.

Von Martin Fahlbusch

„Das tolle Licht und die Stimmung am 28. Dezember werde ich wohl mein Leben lang nicht vergessen.“ Im neuen Jahr ist Norbert Averbeck immer noch hin und weg von seinen Erlebnissen in den letzten Dezembertagen am Nordkap . Dahin hatten ihn und seinen Freund Adolf Eiling zwei KTM-Motorräder getragen.

Das letzte Stück der bald 4000 Kilometer langen Erlebnistour sei besonders beeindruckend gewesen, berichtet Averbeck. „Wir wollten am 28. Dezember früh los. Nach dem Schlagbaum, der die letzten rund 13 Kilometer bis zum Nordkap ankündigt, kam uns ein Räumfahrzeug entgegen. Wir hatten eine unbeschwerte Fahrt. Als wir ankamen, war es menschenleer – keine Kontrollen, nur der bombastische Eindruck, das unbeschreibliche Licht und wir beiden, voll glücklich, und die beiden KTMs.“

Irgendwann seien Busse eingetroffen, die Touristen bequem zum Nordkap transportiert hätten. Diese hätten kaum glauben können, dass die gebürtigen Ochtruper hierher mit ihren Enduros geknattert waren. „Einige haben sich sogar auf unseren Maschinen fotografieren lassen“, schmunzelt der Lehrer vor sich hin.

Professionelle Vernunft

Auch seine Frau Anna, ebenfalls ein begeisterter Kradfan, bestätigt, dass das für die beiden sicher ein echtes Abenteuer gewesen sei. „Die beiden haben einen kühlen Kopf, die nötige Leidenschaft und eine fast professionelle Vernunft, um so eine Reise nicht zum Risiko werden zu lassen. Und Erfahrungen mit Winterfahrten in Skandinavien hatten sie ja gesammelt, da sie 2013 und 2014 an den Fjord-Rallyes teilgenommen haben.“

Natürlich sei das keine Spaßtour gewesen. Allein schon die Wetterverhältnisse mit Eis, Schnee, Regen und immer wechselndem Untergrund hätten volle Konzentration erfordert. „Auf solchem Untergrund zu fahren, hat etwas mit dem Kopf und der nötigen Erfahrung zu tun – und mit Physik“, sagt Norbert Averbeck, dessen Freund Albert Eiling seit vielen Jahren in Heidelberg wohnt und dort beruflich unterwegs ist. „Je zügiger man fährt, desto besser stabilisiert sich die Maschine, sodass man auf geschlossener Schnee- und Eisdecke durchaus 90 Stundenkilometer drauf haben kann. Natürlich sieht das anders aus, wenn Wind, Schneewehen und die Sichtverhältnisse nur 20 bis 30 km/h zulassen.“

Maschine mit vielen Vorteilen

Gereist sind die beiden jeweils, berichtet Norbert Averbeck immer noch strahlend, „mit einer KTM LS-E 400 Military, einer 173 Kilogramm schweren Enduro, die von KTM für die Bundeswehr auf Basis der KTM 620 LC entwickelt und in 2004 ausgeliefert wurde“. Eine Maschine, die für Winterfahrten praktische Vorteile hat: von dem kraftvollen Drehmoment des Motors vor allem in niedrigen Drehzahlbereichen über den tiefergelegten und verstärkten Rahmen bis hin zu einer Lichtmaschine mit höherer Leistung, die auch den Griffen schon mal Wärme verleihen kann.

Garaus durch „Schnüpfchen“

Die Ausstattung war wintergerecht und die Reifen wurden mitunter mit Spikes versehen. Trotzdem bekam ein Motorrad – nachdem auch die Fahrer nach der einen oder anderen Tagestour im Nordlicht ganz schön kaputt waren – ein „Hüsterchen oder Schnüpfchen“ (Averbeck). So mussten die beiden Abenteurer ihre Motorradtour am 2. Januar, 750 Kilometer vor dem Ziel, beenden und mit Unterstützung nach Hause reisen. Egal. Die Erinnerung bleibt wach.